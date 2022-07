Este domingo 17 de julio Barranquilla celebra cinco años de haber puesto en servicio el Gran Malecón del río Magdalena, uno de los proyectos más importantes de ciudad.



Es un espacio que durante estos años ha sido el favorito de los barranquilleros, gracias a que ofrece distintas actividades para realizar. Desde el parque de mascotas, hasta parques infantiles o zonas gastronómicas como el Caimán del Río, Escenario del Río, Manglares del Río y los diferentes puntos comerciales.

El Gran Malecón se ha caracterizado por ser un espacio que apoya emprendimientos locales. De los 48 locales, el 50 % son de nuevos emprendimientos. Desde el 2017 ha aumentado un 92 % el número de puntos comerciales.



Desde su apertura el promedio de ventas de estos comercios es de alrededor de cuatro mil millones de pesos, que generan 330 empleos directos y 750 indirectos.

El lugar más visitado de Colombia



El Gran Malecón ha recibido más de 21 millones de visitantes desde su apertura en 2017, consolidándose como el atractivo turístico más importante del país y siendo el lugar más visitado por cuarto año consecutivo, que se vio reflejado en el premio otorgado por TripAdvisor de “Traveler´s Choice 2022”.

EL Buque Gloria de visita en el Gran Malecón. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Por otra parte, se han registrado salidas de dos embarcaciones desde el muelle del sector Puerta de Oro, con el embarque de 7.000 pasajeros acumulados; una actividad que potencia el turismo fluvial en la ciudad y que, sin duda, vale la pena vivir.



Una de las razones por las que el espacio ha tenido un éxito rotundo es porque desde el inicio se proyectó en cuatro unidades funcionales que se fueron entregando por fases.



Cuando únicamente se habían entregado 2.5 km de 5.5 ya el Gran Malecón había recibido más de 14 millones de visitantes.

Colección de premios nacionales e internacionales



El Gran Malecón ha sido ganador de premios como la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, Eurasian Prize International Architecture and Design Awards, Certificado de excelencia de TripAdvisor 2019, Travelers’ Choice 2020, Travelers’ Choice 2021, Best of the Best 2022 de TripAdvisor.

A las 5:00 a.m. comienzan a llegar los visitantes al Gran Malecón del río Magdalena. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Es un espacio para la interacción de los barranquilleros y turistas, de los cuales se resalta actividades que han marcado un hito en la historia de la ciudad: la llegada del Buque Gloria, las celebraciones de año nuevo y el cumpleaños de Barranquilla y, el desfile de las Fuerzas Militares y Policiales los 20 de julio, que este año se celebrará nuevamente a partir de las 4:30 p.m. iniciando desde la ventana de campeones.



Si lo visitas este fin de semana podrás encontrar una instalación artesanal con elementos que identifican a los #RíoLovers (amantes del río).

