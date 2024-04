Las razones que motivaron a los pobladores a salir a protestar hoy en la región Caribe

Una nueva jornada de protestas se vive desde la mañana de este jueves 11 de abril en la región Caribe colombiana, tras una convocatoria de un grupo de ciudadanos con el fin de rechazar las altas tarifas de energía eléctrica.

A las 4:00 p. m., desde la estatua al Joe Arroyo hasta la Plaza de La Paz de Barranquilla, se llevará a cabo la marcha para manifestar “el inconformismo y cansancio” de la ciudadanía por los cobros en este sector del país.

Otras cinco ciudades de la región confirmaron su participación, así como artistas de la música colombiana, como Iván Villazón, quien expresó su apoyo a la movilización ciudadana.

En Valledupar y Maicao (La Guajira), la protesta estuvo pactada en el exterior de las instalaciones de la operadora del servicio. Allí se acercaron los manifestantes con recibo en mano para rechazar las tarifas.

Según informó el Comité Atlántico de Servicios Públicos, en la capital del Atlántico, contarán con un espacio especial de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., donde un grupo de abogados expertos ofrecerá asesoría jurídica gratuita a los asistentes.

Además, se llevará a cabo una ‘pintatón’ para crear carteles y plasmar denuncias sobre los abusos y problemas relacionados.

Peticiones de los manifestantes

Asimismo, precisaron las peticiones de esta jornada. Entre ellas están: “Tarifas justas y pagables, no al régimen especial que cobra hurtos e inversiones futuras”.

Piden a los prestadores del servicio que respeten el debido proceso y los derechos de los usuarios, no cobros estimados, no contadores AMI sin autorización de los usuarios, no racionamientos ni cortes del servicio eléctrico.

“Rebaja del impuesto de alumbrado público y la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, desligándolos de la factura de energía”, agregaron.

Por lo anterior, convocaron a toda la ciudadanía de Barranquilla, su área metropolitana y todos los municipios del Atlántico, incluyendo gremios, asociaciones, juntas de acciones comunales, comerciantes y a todo afectado por esta problemática, a unirse a esta movilización.

“Cabe recalcar que esta no es una marcha relacionada con orillas políticas, es un ejercicio amplio y democrático en el que todos pueden participar para exigir una reducción inmediata de la factura de energía eléctrica que afecta a todos los estratos sociales y sectores económicos”, informó el Comité.

Los miembros del Comité Atlántico de Servicios Públicos son: Karol Solís Menco, politóloga. Helena Restrepo, de la Corporación Cívica por Amor a Barranquilla. Ricardo Nuñez, abogado.

Carlos Diago, especialista en servicios públicos domiciliarios. Alberto Forero, AsoCaribe, empresario. Fanchesca Collante, internacionalista. Arnold Gómez, empresario y docente. Norman Alarcón, de la Liga Nacional de Usuarios. Giovanni Guerrero, abogado. Steven Pérez, líder social.

En Curumaní (Cesar), quemaron las facturas. Foto:Comunidad Compartir

“¡Es hora de actuar juntos en busca de una tarifa justa y pagable ya para todos!”, es el llamado que hacen los organizadores de la jornada.

Esperan respuesta del Consejo de Estado

Hay que recordar que el año pasado el Consejo de Estado admitió una demanda interpuesta por los alcaldes salientes de la región Caribe contra resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Si bien las autoridades locales no se han referido a la manifestación de este jueves, el gobernador del Atlántico y presidente de la RAP Caribe, Eduardo Verano, presentó en febrero tres propuestas al presidente Gustavo Petro sobre las tarifas de energía.

Según contó, en ellas se definen tres aspectos claves: acciones de equidad energética, regulación con beneficio social e inversiones para la sostenibilidad del sistema.

El punto de vista del presidente Petro

Por su parte, el presidente Petro mencionó tres componentes que conforman el alza de las tarifas de la luz, los cuales son: la fórmula que la Creg autorizó para la tarifa de generación eléctrica.

La tarifa de distribución de la costa Caribe que permite pasar las pérdidas por falta de pago a los usuarios y la llamada ‘opción preferencial’ en el gobierno de Iván Duque, según mencionó el presidente.

“La primera intervención de mi gobierno fue rechazada por el Consejo de Estado y, aunque creemos que es una facultad constitucional del presidente, aceptamos ese fallo. El gobierno actuará en los tres elementos que producen un excesivo costo de la energía de tipo especulativo y que va contra el nivel de vida todos los colombianos y el desarrollo nacional”, expreso Petro en su cuenta de X.

La empresa Air-e respondió al mandatario, recordando que Codisgen, que agremia a comercializadores y distribuidores de energía sin generación despachada centralmente, radicó ante el Ministerio de Minas y energía una propuesta.

Esta le apuesta a bajar la tarifa 15 por ciento en dos semanas y el costo de la factura un 68 por ciento.

“Desde ya anunciamos nuestro apoyo a esa iniciativa y a las charlas técnicas que se hagan para concretar los ajustes, con voluntad y sensibilidad social se pueden generar alivios en los bolsillos de los colombianos más vulnerables”, indicó Air-e, que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

