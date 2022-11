El problema que presenta el sabor y color del agua que la empresa Triple A suministra a los usuarios del Área Metropolitana de Barranquilla sigue generando protestas y ahora se anuncian demandas por un sector del comercio.



Lo cierto es que pese a la empresa insiste en el que agua es potable, el líquido que desde hace dos semanas reciben en algunos sectores de Barranquilla, Soledad y Galapa tiene mal olor, sabor y color.

A esta hora, seguimos trabajando en el río Magdalena en nuestra bocatoma realizando dragados para el ingreso de una mejor agua cruda que permite mejoras en la coloración del agua.



En Triple A, 24/7 con nuestra gente pic.twitter.com/W6zEv9QcKO — Triple A S.A E.S.P (@SomosTripleA) November 17, 2022

En declaraciones a Emisora Atlántico el gerente de la Triple A Jairo De Castro Peña insistió en explicar que trabajan en optimizar la calidad del agua y afirmó que el agua que consumen los barranquilleros es potable.

Según la Triple A los problemas se han presentado por el aumento de material vegetal producto de la temporada invernal que afecta la calidad del agua que capta el acueducto.

No paran las críticas



La situación es tan complicada que ya desde el Concejo de Barranquilla se está pidiendo la cabeza del gerente de la Triple A , mientras que la Superintendencia de Servicios Públicos anunció que abrirá una investigación ante las quejas de los usuarios.



Una ama de casa, que pidió reserva de su nombre, aseguró que en el barrio San Luis, en el suroccidente de Barranquilla, son muchas las familias colocan tapabocas en los grifos como filtros para purificar el agua, la cual aseguran llega turbia. “Cuando los retiramos quedan sucios, como si hubieran estados en el barro”, contó la mujer a EL TIEMPO.

Lo que dice el concejal liberal @galanoscardavid en el Cabildo en torno al tema @SomosTripleA que no está distribuyendo una buena calidad del agua durante últimas semanas en Barranquilla y otros municipios del @AMBQuilla pic.twitter.com/5ZjXTP9i7Z — Jorge Jesús Montaño Acosta (@jormon26) November 22, 2022

Desde donde se hizo una crítica dura a la calidad del agua fue desde la Sociedad de Pediatras del Atlántico exigió a la Triple A la entrega de un informe microbiológico de la calidad del agua que están suministrando, al asegurar que son muchos los casos de niños que presentan enfermedades diarreicas agudas.



Otro que ha reclamado solución es el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien aparece como presidente de la Junta Directiva de la Triple A, al señalar “hay soluciones que se deben hacer y por eso le estamos exigiendo a la Triple A que las haga de inmediato”, dijo.

Así es la calidad del Agua en nuestra querida Ciudad @ciudadojeda_ a 1 año de cambio de Gobierno... las promesas quedaron en el Olvido! Es más fácil decir "No es de nuestra competencia" y Entonces? Para qué fueron electos? pic.twitter.com/0iMbnzsKAr — Luis Angel Gutierrez (@LuisG_Lags) November 24, 2022

El reclamo de los comerciantes



Este jueves los comerciantes agremiados en Asocentro radicaron un derecho de petición ante la alcaldía de Barranquilla, la Personería y al empresa Triple A.



Uno de los objetivos es resarcir económicamente a los usuarios de la Triple A, por el daño que les está ocasionado el agua que aparenta no ser apta para el consumo y uso humano.

“Si el agua tiene coloración amarillenta, sabor a pozo y olor a fango, ¿cómo puede ser potable?, ¿acaso, el agua para el consumo humano no debe ser incolora, inodora e insípida?”, señala la dirigente Dina Luz Pardo.



Le piden a la compañía suministre un filtro casero para los usuarios de los sectores más vulnerables, es decir, de aquellos que no tienen para comprar agua destilada, que es lo que están haciendo en su mayoría los usuarios ante la mala calidad del servicio. Esta sería una forma de resarcir, en parte, el daño ocasionado.



Además solicitan reducir al porcentaje que permita la ley a la tarifa de acueducto a partir de la próxima factura y compensar todos los meses anteriores de afectación, “es lógico, que, si el agua de Triple A no se está consumiendo y se está comprando agua destilada, la empresa debe dejar de cobrar el agua en mal estado que está suministrando. La empresa no debe cobrar lo que está “vendiendo” en mal estado”, puntualiza Pardo.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69