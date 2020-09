Los traumas de la Circunvalar de la Prosperidad en Barranquilla

Como si una pandemia que los mantuvo en confinamiento obligatorio por cinco meses y los ha mantenido en aislamiento selectivo por seis no fuera suficiente, ahora a los habitantes de La Playa, corregimiento de Barranquilla, los han golpeado las inundaciones que dejan las lluvias en los últimos días.

Las calles anegadas, el agua putrefacta, el barro y sus habitantes, entre niños, jóvenes y adultos, caminando con el lodazal hasta las rodillas, conforman un oscuro panorama, ya de por sí complejo en años pasados para una comunidad vulnerable que no cuenta con servicios públicos vitales, según cuentan.



Por eso, el lunes 14 de septiembre llevaron a cabo una manifestación, en la que bloquearon la Avenida Circunvalar, en la entrada de La Playa. El motivo fue que “se inunda cada vez que llueve. No llueve tanto y se pone peor”, decía un participante de aquel plantón.



Y la superación de la problemática para ellos no es cuestión de esperar a que baje el nivel del agua de un día para otro, pues la misma queda estancada. Y cuando se deshace, es el fango que queda el que no les permite vivir tranquilos.

Como consecuencia de vivir en medio de unas condiciones indignas, propiciadas además por las obras a su alrededor y la ausencia del sistema de alcantarillado, los habitantes han empezado a reportar problemas de salud que no tienen nada que ver con el covid-19.



“Se está presentando ya niños con problemas respiratorios a raíz de la humedad y problemas en la piel, porque ya estamos viendo la presencia de insectos, como mosquitos. Entonces ya esa problemática también nos está afectando. Las personas que sufrieron la inundación de las casas tuvieron que salir de ella”, manifestó Yenny Grandet, una de las damnificadas.

En este sector, la vía conecta al sitio turístico de Puerto Colombia con Barranquilla. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

La mujer agrega que la construcción de la Circunvalar de la Prosperidad, que hace parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y está a cargo de la Concesión Costera, ha agravado la situación, ya que han estado removiendo tierras y barrancos, dada las características de la zona de Las Canteras.



De acuerdo con la explicación de Grandet, donde construyen la carretera, crearon unas pendientes que ahora ha permitido que al sector entre más cantidad de agua que no había entrado en los 22 años que lleva viviendo allí, debido a que seguían su curso natural.

Otras afectaciones por la Circunvalar de la Prosperidad

Este hecho hace recordar una serie de problemáticas que han reportado los habitantes cercanos a la trayectoria de construcción de este proyecto perteneciente a la “Cuarta Generación de Concesiones”, como lo ha definido el Gobierno Nacional.



Uno de esos episodios es del drama de los cangrejos de la Ciénaga de Mallorquín, que mueren aplastados cuando intentan cruzar la vía que comunica al barrio Las Flores con el corregimiento La Playa, cada vez que dejan el bosque y quieren llegar a la ciénaga.



Con la ampliación de esta carretera para la Circunvalar de la Prosperidad, se construyó un separador que obstaculizó totalmente el paso de los crustáceos, entre otros animales. Por lo que terminan quedando en la mitad del tráfico.

Otro de los casos que ha generado el rechazo de la comunidad, esta vez la de Villa Campestre, ya que para continuar con la construcción de un tramo de esta Circunvalar deben reubicar la iglesia que está levantada en lo que será la trayectoria de la vía de cuarta generación.



La situación ha provocado protestas en contra del trazado. Sin embargo, según informó la ANI en noviembre de 2019, se acordó con el sacerdote Diógenes Marrero una propuesta sobre la compra de la totalidad del predio y realizar un nuevo avalúo de la propiedad.



Ahora es el problema de las inundaciones que tiene desesperados a aproximadamente 170 familias en igual número de viviendas que han resultado afectadas por los represamientos del agua sin salida.

Aspecto de las inundaciones, en las que los animales también sufren. Foto: Archivo Particular

Según los reportes que han hecho llegar a EL TIEMPO, los sectores más golpeados han sido la calle 15 con carrera 7A, la calle 18 con la carrera 8A y la calle 8 con carrera 18.



Por su parte, Hailin de las Salas se refirió al hecho como un fenómeno grave que los tomó por sorpresa y sin tiempo para reaccionar. Por lo que hizo un llamado a las autoridades y un pedido especial a la Alcaldía de Barranquilla para invertir en un sistema de alcantarillado.



“La problemática del alcantarillado se hace cada vez más grande. Muchas zonas del barrio por su infraestructura en la carretera no están dando el desvío de las aguas hacia la ciénaga o hacia el arroyo León y se están acumulando en las calles, donde el agua le está llegado a la cintura a la gente”, aseguró la vecina.

Sin embargo, no parece un tema reciente, según expuso la habitante Lourdes González, pues en 2018 remitió una queja a los encargados del proyecto, por el estancamiento del agua sobre la vía.



“Pavimentaron la calle, pero no la terminaron. Dejaron unas plaquetas más altas que otras y cuando vienen las lluvias, la altura del agua supera el andén, ya que no le dejaron bajada hasta la ciénaga”, dijo González.

Hablé para que le hagan una salida a esa agua dentro de su plan de manejo de agua, que la recolecten y la transporten más adelante FACEBOOK

TWITTER

Lo que dicen las autoridades

Ante la difícil situación, EL TIEMPO consultó a la ANI. El vicepresidente de Gestión Contractual, Luis Eduardo Gutiérrez, explicó que en esta zona se realiza un movimiento de tierras, una adecuación de la estructura del pavimento y, en algunos sitios, se está colocando mezcla asfáltica.



Además, se adelantan obras de contención en la zona de Las Canteras, las cuales generan protección a la vía y a la comunidad que está ubicada en el sector más baja. Asimismo, se está construyendo una alcantarilla para el manejo y funcionamiento de las aguas de la vía.



“La comunidad de Las Canteras está ubicada en el punto más bajo de la zona urbana y recibe todas las aguas de la calle 14, las cuales no tienen por donde evacuarse, ya que esta zona no cuenta con un alcantarillado ni para las aguas residuales ni para las aguas lluvias”, detalló Gutiérrez.

Los enseres de los habitantes también resultan afectados. Foto: Archivo Particular

El funcionario de la ANI agregó que, a pesar de que la construcción del alcantarillado para los habitantes de esta zona no está dentro del alcance del proyecto y le corresponde únicamente al Distrito, la concesión ha escuchado las peticiones de la comunidad en las diferentes mesas de trabajo que realiza.



Por eso, el pasado 15 de septiembre tuvo lugar la más reciente de estas reuniones, en donde la concesión le explicó a la comunidad que estas corrientes de agua lluvia no afectan el manejo adecuado de las aguas de la vía que se está construyendo.



Ante la responsabilidad del Distrito, el secretario de Obras Públicas, Rafael Lafont, recorrió el sector y verificó que el agua de lluvia que bajaba por la vía y callejones ahora es detenida por una barricada que se hizo en tierra por parte de los contratistas de la Concesión, lo que generó el represamiento y la inundación.

“Hablé para que le hagan una salida a esa agua dentro de su plan de manejo de agua, que la recolecten y la transporten más adelante”, indicó Lafont.



El funcionario Distrital añadió que contactó a la jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Ana Saltarín, para realizar una fumigación y atender las viviendas que habrían resultado damnificadas.



Con respecto a un sistema de alcantarillado en el sector, Lafont informó que se encuentran en la búsqueda de dos lotes donde se pueda construir una estación de bombeo a futuro y poder pavimentar la vía.

(Le recomendamos: Policía suspendió mural a favor del paro que pintaban en Barranquilla)

Estas fueron las medidas que trazaron las autoridades a corto y largo plazo por el bienestar de la comunidad que se ilusiona con una prosperidad, más allá de una vía de cuarta generación.

