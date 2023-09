Las lluvias se han convertido en un problema para la tranquilidad y seguridad de muchos habitantes del sur de Barranquilla y el vecino municipio de Soledad.



Las primeras gotas que revientan sobre los techos y el pavimento es la alerta para que en algunos barrios de esta zona de la ciudad se encierren.

Es la señal que dentro de poco las calles se convertirán en campos de batalla de pandillas juveniles que escogen la lluvia para enfrentarse.



Durante el tiempo que dure la lluvia, media hora o dos horas, se vive una guerra en la que vuelan piedras, palos y, en los casos más dramáticos, salen a relucir machetes, cuchillos y los temibles chopos y changones (armas de fuego caseras) y pistolas.



El último caso se presentó el pasado lunes, y dejó a una persona gravemente herida, que permanece bajo observación médica.



El enfrentamiento se dio en el barrio Villa Las Moras, de Soledad, donde recibió un disparo en la cabeza Carlos Eduardo Cervantes Ricardo, de 18 años de edad.

Miedo generalizado



“Aquí ya no hay que tenerles miedo a los arroyos, sino a estos pelaos”, dice José Gregorio, quien trabajó en una tienda en el barrio Los Olivos, en el suroccidente, y cuenta que apenas caen las primeras gotas de agua, en el techo de zinc, de inmediato la orden del patrón es bajar las esteras y cerrar el negocio.



Por eso, algunas personas apenas sienten los primeros gritos en la calle se encierran y hay casas en que sus habitantes se ponen cascos de moto, ya que las piedras revientan techos y más de uno ha resultado con heridas en la cabeza sin tener que ver con estos tropeles.



Sobre este tema el sociólogo y profesor de la Universidad del Norte, Jair Vega, ha explicado que estos jóvenes lo que están es tratando de llamar la atención para que los incluyan en programas de atención social en los que se sientan verdaderamente útiles.



“Estas políticas públicas deben estar orientadas hacia la juventud, pues esta sería la forma de garantizar que a través de instituciones que les permitan inclusión social, la sociedad no los deje en esos márgenes en los cuales no tienen ningún referente que les dé sentido a su vida y tengan que construirlos a partir de los enfrentamientos o la violencia”, dice Vega.

Son 24 puntos críticos

El comandante de la Policía Metropolitana, general Jorge Urquijo, dijo este miércoles en entrevista a Emisora Atlántico que se tienen identificados 24 puntos donde los jóvenes se enfrentan a piedra y con armas durante la lluvia.



“Con la Oficina de seguridad y convivencia ciudadana del Distrito adelantamos un trabajo junto con las familias”, dijo el oficial al calificar la situación como compleja, quien más atención desde la propias familias de los implicados.

