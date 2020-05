Las Patrullas covid reportan más de 100 comparendos

Con acompañamiento de la Policía, las Patrullas covid recorren las cinco localidades de la ciudad para garantizar el cumplimiento de las medidas decretadas por la Nación y el Distrito.

Durante las jornadas de control, las patrullas covid han impuesto unos 100 comparendos a ciudadanos por incumplir las normas de confinamiento y no usar elementos de protección.



En cuanto a establecimientos, se ha presentado un promedio de 40 cierres y amonestaciones a comercios que no han registrado sus protocolos de bioseguridad o no se encuentran dentro de las excepciones decretadas para su funcionamiento.



En las rutas de cumplimiento de las medidas, que se realizan de manera conjunta por la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y Oficina para la Seguridad y Convivencia, se evidenció que algunas obras no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, tales como el acceso con desinfección, líneas de separación a la entrada, área de lavamanos y vestier, toma de temperatura, zona de refrigerios y horarios de labores a la vista.



Así como en una obra de construcción en la carrera 49B No. 74 – 175, que fue cerrada por no cumplir con los protocolos de bioseguridad. Además por no tener los permisos requeridos para construir en zona patrimonial de El Prado ni licencia de construcción.

