No es el transmisor del dengue, pero una sola picadura provoca inflamación y enrojecimiento en la piel, por lo que la Secretaria de Salud de Barranquilla salió a explicar los efectos del llamado mosquito Culex que por estos días aparece en oleadas en algunos sectores de esta capital.



La situación ha generado preocupación de la ciudadanía, expresada a través de llamadas telefónicas, por la presencia del mosquito y las solicitudes de fumigación.

Ante la situación generado, la Secretaría Distrital de Salud emitió un informa para aclarar el impacto de este insecto.



La dependencia explicó que este mosquito que aparece en oleadas no es el Aedes aegypti que transmite dengue, se trata del Culex, un mosquito que se reproduce en aguas estancadas, charcos, ciénagas y a orillas de los ríos, y es desplazado por acción de las brisas y lluvias.

Cómo enfrentar al incomodo insecto

Desde la Administración distrital se hace un llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones que controlan la reproducción del mosquito Culex y evitar las picaduras que causan inflamación y enrojecimiento en la piel con barreras físicas como cerrar puertas y ventanas entre 5:00 p.m. y 8:00 p.m., poner anjeos como medida de protección.



Otra recomendación es usar repelentes, usar ropa que cubra la piel, así como evitar ropa de colores oscuros y brillantes, que atraen a los mosquitos; además, no guardar inservibles que acumulan agua porque en estos se depositan los huevos del mosquito.



De igual manera, se reitera a la ciudadanía que la fumigación no es la solución frente al control y la prevención del dengue y el mosquito Culex, "fumigar solo elimina los mosquitos adultos por 48 horas, no destruye las larvas de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, afecta el medioambiente y tiene contraindicaciones para la salud humana", señala el reporte oficial.

