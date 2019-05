Las madres, la virtud y la política, transformadores de las sociedades

“Hoy voy a llevar a mi vieja a comer lo que pida”, le dijo a su hermano, sin dudar, con una sonrisa que reflejaba la ilusión de compartir con su mamá un día muy especial.

Frente a su silencio, le extendió la invitación llamándolo a reflexionar: “Si te animas, ven con nosotros”.

Algunos discuten sobre lo comercial que suelen ser las fechas que evocan los más nobles sentimientos. Afirman que cualquier día es propicio para celebrar el amor y el afecto de las madres.



Tienen razón al sostener que no existen formas limitadas para comunicar el cariño, pero las fechas especiales siempre serán importantes para mantener la memoria y convocarnos a compartir la alegría que produce sentirse especial y amado por el entorno, especialmente por los más cercanos.



Él no sabía que decirle, porque era un día que siempre consideró superficial, sin relevancia, más allá de una cena, un regalo, una serenata o un abrazo.



Sintió la necesidad de escribirle a su mamá algo que registrara cuanto amaba al ser que le había acompañado toda la vida junto a su hermano mayor: “Aunque no pueda recordar el efecto que producía en mis primeros años tu mirada sobre mis ojos, cada vez que veo un bebé en los brazos de su madre, proyecto en mi memoria la luz del amor que emitían esos dos faros verdes que iluminan tu rostro.

Siembra de valores

Luego, durante mi infancia conocí la primera expresión del amor con cada sonrisa, caricia, beso y abrazo que me diste, sembrando los valores que me enseñaron qué es la verdadera felicidad. Aquella que no se vale de lo material sino de gestos, palabras, detalles, que se completa con regalos, juegos y cariños.



En mi adolescencia escuché los primeros consejos, correcciones, instrucciones y castigos que forjaron mi carácter.



Desde entonces aprendí que aunque ya los años me demuestran que no soy el niño aquél que te hacía reír con sus ocurrencias, imprudencias infantiles y sinceridades inocentes, no dejo de sentirme como ese pequeño que necesita tu afecto, comprensión y cariño para existir.



Gracias por hacer que todos mis días siempre tengan la aventura propia de la infancia, el aprendizaje de la adolescencia, las aspiraciones y los proyectos de la madurez”.

Así como el amor de las madres edifica la estructura de nuestra autoestima con su aprecio íntegro, fiel y leal, la virtud es el sello de su nobleza.

Toda buena madre es una mujer notablemente virtuosa. Su valor es incalculable.

La mujer que ha experimentado la sensación de ser mamá, lleva implícita en su condición natural la virtud propia del amor verdadero. Celebrar la vida implica agradecer la existencia, el cuidado, los detalles, la entrega, la abnegación y sobre todo la misión apasionada y sensible de formar las nuevas generaciones.



Las sociedades son el resultado de la labor de nuestras madres. Especialmente durante los primeros años de la infancia. Desconocer su papel y ser indiferentes, es un síntoma evidente de la más cruel ingratitud.



Reconocer su noble gesta, es un acto de amor que se concreta con la fuerza de las palabras y se perfecciona con los detalles. Un regalo para mamá es un bálsamo para su alma.



La virtud de las madres debe inspirar y motivar a quienes desean dedicarse a ejercer la política.



Los nuevos líderes transformadores deben tener alma de madre, sueños de niños y corazón de familia. Allí está la esencia del cambio que se espera, para que este día no solo sea comercial. Así será efectivamente muy especial. Feliz día de las madres.

