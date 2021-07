Las irregularidades encontradas en la Oficina de Registro de Soledad

Hasta las cerraduras se debieron cambiar en la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad (Atlántico), para que los funcionarios enviados desde Bogotá, pudieran seguir con la intervención que desde hace dos semanas realizan en esta dependencia y que ya arroja los primeros resultados.



Entre los primeros hallazgos que los delegados de la Oficina de Registro de Bogotá encontraron, están las irregularidades en asignación de turnos para trámites registrales.



También encontraron que algunos funcionarios omiten, o no exigen, el pago de impuestos de la Gobernación en el momento de radicar los documentos.

En algunos casos, se modifican matrículas con documentación que no corresponden al predio sobre el cual se realiza un trámite.



“En la intervención se halló que se bloquean folios de matrícula, incluso por años, sin razón alguna, afectando los trámites a la ciudadanía”, señala un comunicado de la dependencia.



También, que no se cumplen con los términos previstos en la ley y no se conceden recursos para las resoluciones que definen la situación jurídica de algunos inmuebles.



"Se indaga, por parte del Grupo de Intervención, el ingreso de funcionarios a la Oficina de Registro en horas no laborables, razón por la cual se intervinieron las cerraduras del despacho registral", subraya la comunicación.



La superintendente de Notariado y Registro, Goethny Fernanda García, anunció que todo el material recaudado, durante la intervención a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soledad, será puesto en conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Entidad y de las autoridades competentes.

Suspenden a funcionarios

De otra parte, fueron suspendidos de manera provisional, por el término de tres meses, el Registrador de Instrumentos Públicos de Soledad, David de Castro Macías y al funcionario Gonzalo Marroquín.



Según la investigación, los funcionarios incurrieron presuntamente en una falsedad en el registro de un predio ubicado en Tubará, Atlántico, perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior, el cual no se podía registrar.

Audiencia pública

Este miércoles 14 de julio se realizará una audiencia pública de reclamaciones, para que la ciudadanía presente aquellas, que se encuentren debidamente soportadas, sobre la prestación del servicio público registral en Soledad.



La mencionada audiencia se realizará en la Casa de los Derechos de la Defensoría del Pueblo, situada en la Carrera 19B # 11-64 contiguo a la personería Plaza Central de Soledad.

