'Que mi hijo de 5 años no pague pasaje'

Entre las diferentes peticiones, quejas o reclamos por parte de los usuarios al Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla y su área metropolitana, hay algunas que brillan por su originalidad y otras por ser insólitas.La empresa Transmetro recogió algunas de estas peticiones y en este Día de los Inocentes las dio a conocer.

“Que mi hijo de cinco años no deba pagar, pues en los buses del transporte público lo paso por debajo del torniquete sin pagar”. Para Transmetro es importante que los usuarios se apropien del concepto ‘pagar es un deber que te da derechos’. Según lo establecido en el Manual del Usuario, los niños que midan hasta 80 centímetros de altura no pagan su pasaje; deben hacerlo aquellos que superan la medida de la barrera de acceso, tanto en buses como en estaciones; lamentablemente, en repetidas ocasiones, padres de familia han agredido verbal y físicamente al personal del Sistema al invitarles a pagar por el viaje del menor.



“Rutero de felicitación por mi cumpleaños”. Los ruteros o avisos electrónicos de los buses, que indican la ruta y lugares por los que circula la misma, también sirven para emitir mensajes de construcción de ciudadanía, promoción de eventos de ciudad, celebración de fechas especiales a nivel local, nacional o internacional, campañas sociales de promoción y prevención, y afines. Aunque la solicitud de la usuaria no fue cumplida en la realidad, su deseo de ver que Transmetro la felicitó en uno de sus buses, por sus 15 años, pudo ser complacida gracias a un fotomontaje regalado por el Ente Gestor a la quinceañera.



“Practicamos fútbol en una cancha, el balón se salió, iba pasando un bus y lo explotó. Que nos paguen el balón y que nos colaboren con balones y uniformes para el equipo”. Estas situaciones son fortuitas y ajenas a las estipuladas por las normas de tránsito. Resulta sorpresivo para un conductor de cualquier vehículo un hecho como este, y se constituye en un incidente que escapa de la responsabilidad de la entidad y corresponde a terceros, y que además puede ocasionar un accidente dentro y fuera del automotor.



“Que me den el vuelto como estrictamente lo deseo, en monedas y billetes de tanto”. No hay nada que obligue a Transmetro a hacerlo y depende de la disponibilidad de las distintas denominaciones de billetes y monedas, que haya en el momento de la recarga.



“Que hagan como Netflix, se paga una suma determinada con derecho a viajes ilimitados”. Transmetro recibe la sugerencia, pero los costos de la operación no lo permiten, por ser servicios diferentes que implican inversiones cuantiosas y constantes. La estructuración financiera del Sistema está basada en el valor unitario del pasaje.