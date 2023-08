“La orden vino de arriba”, es la respuesta que los coordinares de programas en la Universidad del Atlántico le dieron a los profesores para informarles que no se les renovaría el contrato para el segundo semestre del 2023.



La orden les fue entregada a 128 docentes catedráticos despedidos. Entre los afectados se encuentran profesores con más de 25 años de servicios continuos en la universidad, como lo denunció el Sindicato de Educadores Universitarios (Aspu).

El sindicato asegura que entre los profesores afectados, muchos tenían la suficiente preparación académica en pregrado, y post grados, (maestrías e incluso, doctorados), afines a su labor académica, "con evaluaciones positivas para el desempeño de sus funciones académicas e investigativas", subraya.



Es el caso de una profesora que estaba de licencia de maternidad, a quien no se le respetó su derecho de incapacidad, como lo asegura Aspu, que se declaró en alerta por lo que califica como una masacre laboral.



Lo que para los sindicatos y profesores afectados despierta suspicacia es que, así como salieron 128 profesores, el torniquete se movió para que entraran otros 60. Pero además que este movimiento en la nómina docente se dio en plena Ley de Garantías, es decir en plena temporada de campañas políticas con miras a las elecciones del 29 de octubre.



“Lo que significa que su retiro no se debe a la falta de horas de asignación académica, contraviniendo la Ley de Garantías”, subraya en un comunicado el sindicato.

La orden llegó de los decanos



Dentro de las explicaciones que el rector Danilo Hernández Rodríguez entregó sobre el tema, es que la decisión fue de los decanos, entre los que hay muchos que están estrenando cargo, quienes, según sus argumentos, son los que tienen las competencias para la contratación o salida de docentes.

El rector de la Universidad del Atlántico Danilo Hérnandez. Foto: Cortesía Universidad del Atlántico

“La asignación docente es de los coordinadores de los decanos y los consejos de facultad yo como rector, pues soy el ordenador del gasto, tengo que firmar las resoluciones que de esa asignación, pero soy respetuoso”, dijo Hernández.

La respuesta ha sido calificada no ha sido convincente por los afectados. Profesores y sindicalistas coinciden en subrayar que el rector es quien firma las resoluciones y es la máxima autoridad de la institución.



Sin embargo, Hernández respalda la decisión de los decanos al indicar esta política de asignación docente para este semestre, trajo un ahorro para la universidad. “Es decir, aquí no se ha aumentado las horas de cátedra de la Universidad se han disminuido en 4:45 horas que no se necesitan y por supuesto está un ahorro financiero en la docencia de cátedra”.



Asimismo, dijo Hernández, también disminuyó las descargas por investigación que tenían los profesores de carrera. “1:36 horas que antes se les habían descargado traducen de carrera para investigación, hoy pues se les cargaron esas horas y hacen, pues que también disminuyan esas horas en la asignación de docentes de catedra”, indicó al subrayar que los decanos con el vicerrector de docencia le dieron todas las explicaciones en detalle por lo que se mostró satisfecho.

De 'mochileros' y politiqueros



Aspu insiste en denunciar que la Universidad del Atlántico persiste en la tendencia dañina la calidad educativa, de mantener más del 70 por ciento de profesores temporales entre tiempos completos, medios tiempos ocasionales y catedráticos con contratos a término fijo, lo que facilita el manejo de la nómina a los antojos de las directivas, en este caso de los nuevo decanos.



“Se ha filtrado en la Universidad las prácticas de la administración pública, en donde cuando un funcionario nuevo llega saca a los que están y trae a los suyos. La autonomía universitaria quedó en letra muerta”, dijo Gualberto Torres, presidente de Aspu seccional, quien asegura que en 42 años que lleva en la universidad nunca había visto algo como lo que está pasando ahora: “parecen ‘mochileros’, están trayendo gente que les ponga votos”.

Sobre lo último hay denuncias que en dependencias de la universidad les entregan listas a los contratistas, para tramitar cuentas, para que las llenen con datos de personas que podrían apoyar a candidatos que aspiran a las elecciones del próximo 29 de octubre.



La Universidad del Atlántico ha sido un hervidero político, lo que ha desatado duras luchas internas por el control de los estamentos.



“Hay denuncias que están pidiendo votos por los cargos”, asegura Sadid Ortega, fiscal de Aspu, quien reitera en la forma como se violó la Ley de Garantías en la universidad para sacar y meter gente.

No se necesitaban



El rector Danilo Hernández ante lo candente de las denuncias y el impacto que tuvo en medios locales y nacionales, convocó a los decanos a una reunión y a los funcionarios de vicerrectoría académica para analizar la situación.

La Universidad del Atlántico es uno de los principales centros de educación oficial del Caribe, con más 20 mil estudiantes. Foto: Archivo/EL TIEMPO

La conclusión fue que no se asignó carga para este semestre varios docentes porque la necesidad del servicio no lo ameritaba.



“Hay un nuevo software que ha hecho muy rigurosa la asignación docente. Se está asignándole el número de horas a cada profesor de planta y ocasional que le corresponde, luego hace que haya una disminución en las necesidades de horas académicas en la universidad y pues que no se haga necesario vincular tanto docente”, dijo.



Sobre los docentes que ingresan este semestre indicó que hay profesores de carrera que estaban en comisión y regresan a la Universidad y hay que pues asignarle sus horas de clases. Otros que por licencia de maternidad estaban por fuera, regresan y hay que asignarles sus horas de clase.



Sin embargo, el presidente de Aspu, Gualberto Torres, señala que hay otras formas de realizar este procedimiento, en especial con docentes que llevan años en la institución y que por ser catedráticos también tienen derechos.



“Hay procedimientos más pulcros y transparentes. Aquí los toreros llegaron con sus banderilleros y sacaron a los que estaban”, dijo el líder sindicalista.



Lo cierto es que Aspu Nacional interpuso una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación por esta situación y se anunció una visita a la Universidad del Atlántico para revisar las denuncias que tienen salpicada hoy a la institución, en la que está claro que las órdenes siguen llegando de arriba.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Periodista de EL TIEMPO

Lea más noticias de Colombia aquí