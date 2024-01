Las cartas con las que Barranquilla alertó al Gobierno de la pérdida de Panamericanos

Hay nuevos detalles de la decisión que ha sacudido al ámbito deportivo y político, luego de que se conociera que Barranquilla perderá la sede de los Juegos Panamericanos debido al incumplimiento de pagos establecidos en el contrato firmado con Panam Sports.



(En contexto: Panamericanos 2027: exministra María Isabel Urrutia recomendó no hacer los Juegos)



En las últimas horas se conoció que la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico habían advertido en múltiples cartas al Gobierno nacional sobre el riesgo "inminente" de esta situación, pero las advertencias no fueron atendidas.

Distrito argumentó que el no pago podría derivar en la cancelación de los Juegos Panamericanos

Facebook Twitter Linkedin

Alcaldía de Barranquilla advirtió sobre cancelación de juegos. Foto: Archivo particular

Las cartas, reveladas por la revista Semana, exponen las reiteradas advertencias enviadas por la administración del exalcalde Jaime Pumarejo y la exgobernadora Elsa Noguera al presidente Gustavo Petro y a la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez. En una de las comunicaciones, fechada el 9 de octubre de 2023, se subraya que en caso de cancelación de los Juegos, el Estado incurriría en penalidades y sanciones por el incumplimiento contractual.



La secretaria general del Distrito en ese momento, María Hernández Ucrós, instó a la ministra del Deporte a proceder con los pagos para cumplir con los compromisos pactados con Panam Sports. Se resaltó en las cartas el riesgo de la cancelación de los Juegos, junto con posibles penas monetarias, en caso de no cumplir con las obligaciones financieras.

Facebook Twitter Linkedin

Alcaldía de Barranquilla advirtió sobre cancelación de juegos Foto: Archivo particular

En respuesta a la negativa del Ministerio del Deporte de realizar los pagos correspondientes, el Distrito argumentó que el no pago podría derivar en la cancelación de los Juegos Panamericanos. Además, se invitó al Ministerio a girar los recursos que le correspondían, alegando que no podían ser los únicos responsables del cumplimiento financiero, haciendo referencia a los USD$ 2,250.000 acordados para la ciudad.



La disputa se centró también en la justificación del Ministerio del Deporte para no realizar el pago de USD$ 8,000.000.



El Distrito contradice los argumentos ministeriales, explicando que los pagos no se referían a la participación de ninguna entidad en Panam Sports, sino al pago de los derechos de concesión de medios de los Juegos.

Para mitigar la situación financiera, el Distrito propuso la consideración de convertir en sub sedes a siete ciudades del Caribe, aprovechando su capacidad instalada y evitando que Barranquilla fuera la única entidad territorial contribuyente para el financiamiento de los Juegos Panamericanos de 2027.



Finalmente, las autoridades dejaron claro que informaron a la Contraloría la situación como medida preventiva ante posibles perjuicios derivados de la omisión en la financiación de los Juegos.



Se destacó que se habían agotado todas las gestiones posibles ante el Gobierno Nacional para garantizar el cumplimiento, pero la falta de acción condujo a la "indeclinable" decisión de Panam Sports de retirar la sede a Barranquilla, que originalmente acogería la vigésima versión de la competencia más importante del continente americano.

Redacción Caribe