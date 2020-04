Las cabinas de desinfección no sirven contra el coronavirus

Con tono rotundo, el Ministerio de Salud sostuvo ayer que las llamadas cabinas de desinfección, y otros dispositivos portátiles, que se promueven como herramientas para combatir la pandemia del covid-19, no representan ninguna garantía para los ciudadanos, debido a que no existen evidencias científicas acerca de su eficacia.



El Ministerio de Salud expidió una guía en la cual no recomienda el uso de los dispositivos y señala riesgos, a partir de que sustancias químicas como amonio cuaternario, ozono, ácido hipocloroso, soluciones de hipoclorito, alcohol y catalizadores orgánicos, no resultan favorables al tener contacto con la piel más allá de una medida adecuada.

Dichos productos están autorizados para la desinfección de superficies, equipos, dispositivos o aguas residuales, pero no para cuerpos humanos.

Algunos agentes desinfectantes pueden ser corrosivos, inflamables y oxidantes, dependiendo de su naturaleza química y la concentración utilizada FACEBOOK

“La gente que atraviesa estos sistemas no recibe información clara y objetiva sobre el producto que le aplican o los potenciales riesgos que representa; algunos ingresan sin tapabocas exponiendo directamente la boca y nariz; otros con este elemento, pero no lo cambian después del proceso; se pude inhalar la sustancia de desinfección; es infrecuente el uso de protección ocular y algunos entran con ropa que no cubre sus brazos y piernas, haciendo que la sustancia entre en contacto directo con la piel”, comunicó la misiva ministerial.



Otra voz que se suma con conclusión científica es la Asociación Colombiana de Infectología. Este organismo hizo público un documento en el que señala: “algunos agentes desinfectantes pueden ser corrosivos, inflamables y oxidantes, dependiendo de su naturaleza química y la concentración utilizada. Las concentraciones para estas cabinas de aspersión suelen ser muy bajas intentando ser seguras para las personas, aspecto que debe revisarse con extremo cuidado”.

Los expertos igualmente han agregado que para desinfectar ropa, como se pretende con las cabinas de desinfección, es necesario crear una capa uniforme con el producto de limpieza, por un espacio que puede oscilar de 2 y 10 minutos.



Otro factor que se suma para desvirtuar las cabinas desinfectantes es que la cantidad esparcida de insumos químicos ni siquiera alcanzaría para dejar en estado de asepsia a la persona que ingresa, y, por el contrario, solo logra una exposición innecesaria ante un insumo no favorable.



“Por otra parte, es probable que las instituciones reduzcan la frecuencia y eficacia de las labores de desinfección al considerar que el personal ha sido desinfectado”, concluyó Minsalud.

Voz internacional

La Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos emitió una lista de desinfectantes que son efectivos para matar el coronavirus. Allí aparecen amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, ácido peroxicaetico, ácido octanoico, etanol, trietilenglicol, ácido L-láctico, ácido peroxiacetico, entre otros, pero el ente aclara que ninguno de estos se recomienda para ser aplicado en seres humanos.

