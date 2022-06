“La cultura es la esencia de nuestras raíces”. Una frase que parece estar tallada en la mente y en el corazón de la familia Pertuz Borrero.



La historia, costumbres de nuestros ancestros y las diferentes expresiones culturales permanecen latentes. Una tradición familiar que Luis Pertuz Mendoza y Luisa María, padre e hija, se han encargado de forjar e inmortalizar de Galapa para el mundo.



(Lea también: ¿Recuerda a 6 Martínez? Ahora aparecerá en Netflix)

A 15 minutos de Barranquilla, por la vía la Cordialidad, Galapa es el resultado de ese encuentro de conocimientos de la América colonial. En ese rincón del Atlántico se quedó a vivir por siempre la mezcla del hombre nativo con la naturaleza.



Hoy, el antepasado se refleja en ese municipio con cerca de 50 mil habitantes, donde familias enteras lograron transformar las escenas esclavistas de la resistencia cultural de la etnia mokaná y pasaron a plasmarlo en creaciones artísticas con fuerte decanto por esa costumbre africana, que, a través de máscaras, le dan vida al arte tallado a mano.

Facebook Twitter Linkedin

Galapa es el resultado de ese encuentro de conocimientos de la América colonial. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Así comenzó

Desde los 9 años, Luis le ha dado forma y color a la madera gracias, justamente, a ese legado que le dejó su padre.



(Además: Puerto Colombia recibe el Afro Dancehall Fest 2022)



“Me inicié desde muy joven, viendo a mi hermano y mi papá trabajar con madera. Me cortaba y no me importaba, seguía. Era una satisfacción para mí saber que de un tronco podía sacar cualquier cosa”, cuenta este galapero, tímido al hablar.



Adentrarse en el maravilloso mundo de la artesanía es un paso casi que obligado para quien visita Galapa.



“El mundo de la artesanía hay que vivirlo. Hay que saber cómo de un tronco podemos transformar muchas bellezas. Convertirlo en máscaras de un torito, un burro, una cebra, una marimonda, pero, sobre todo, ese amor con el que lo hacemos”, afirma Pertuz.



“Poder compartir ese amor y ese arte con los demás hace que sea una verdadera experiencia. Que vivan todo ese mundo. Cómo se talla la madera, cómo se transforma en hermosas figuras”, asegura el maestro artesano.



(También: El Puma es el nuevo Presidente del Zoológico de Barranquilla)



Y ese amor con el que talla, le ha permitido no solo conquistar el público nacional e internacional, sino también el corazón de su esposa, Nelda Borrero, a quien, recuerda, le dedicó sus primeras 16 máscaras.



“En ese entonces era mi novia. Así la conquisté”, cuenta.

Facebook Twitter Linkedin

Desde los 9 años, Luis le ha dado forma y color a la madera. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Son ya 37 años dedicados al arte, pero fue en el 2000 que vio materializado el sueño de su microempresa: ‘Artesanías Congo Real’, hoy toda una referencia cuando de arte cultural se trata.



Disfruta tallando, inventando, creando. Y es justamente esa versatilidad en sus creaciones lo que lo ha hecho famoso.



(Vea aquí: La laguna de Luruaco, destino ideal para la práctica de deportes náuticos)



Él, ejerciendo el oficio con brillantez, y ellas, esposa e hija, ayudando a construir el reconocimiento con el que hoy cuentan.



Una idea familiar que se convirtió en una fuente de ingreso para decenas de familias en Galapa.



En ese mismo taller familiar trabaja Armando Pertuz, hermano de Luis. Otro hombre que ha pasado toda su vida rodeado de madera, y quien vive el arte milimétrico de pulir y dar precisión a la figura.

El taller y la Fundación

Al entrar, lo primero que se puede observar son sus manos empolvadas, lijando un trozo de madera que fue procesada para convertirla en una máscara con la imagen de un burro.



Allí, en ese mágico lugar, solo se vive y respira artesanía. Hombres y mujeres que lo llevan en la sangre. Un equipo de trabajo al que le sale por los poros el amor por el arte.



(Lea: Activan plan de salud para atletas que compiten en los Juegos Bolivarianos)



Mientras tanto, Luisa María, que creció viendo máscaras de toros, burros, entre otros, vive orgullosa de mostrar al mundo sus raíces.



“Más allá de mostrar un producto que hacemos con mucho amor, hay que contar una historia. Saber quiénes están detrás, quiénes lo hacen y cómo aprendieron, lo que significa y lo que representa para nosotros”, explica con gran emoción.



Representa el polo opuesto a su padre. No tiene miedo a hablar, ni conoce el pánico escénico. Estudió comunicación social y periodismo y aprovecha esa gran fortaleza de comunicarse con los demás para dar a conocer su cultura.



En el 2017, cuando tenía 18 años, creó la Fundación Congo Real de Galapa, motivada por ayudar a los artesanos de su tierra.

Facebook Twitter Linkedin

Luisa María creció viendo máscaras de toros, burros, entre otros, y vive orgullosa de mostrar al mundo sus raíces. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Ese mismo año ganó una convocatoria Red Nacional de Turismo Comunitario del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la que participó junto a otras 543 propuestas y ganó la posibilidad de capacitar a sus trabajadores.



(Mire: Shakira y Piqué: revelan los trucos de la infidelidad del futbolista)



Empezó por darle un cambio al producto artesanal. Se enfocó en el desarrollo turístico de su municipio con un plus: la oferta de participación del turista en los procesos de elaboración artesanal.



“Nos permitió entender cómo se maneja el turismo. Trabajar con calidad y no cantidad. Que esas personas amantes del sector cultural puedan tener un acercamiento directo, interactuar directamente con las historias”, comenta.



Con su interesante propuesta ya ha completado 500 recorridos con grupos de turistas nacionales y extranjeros, en los que les brinda la oportunidad de ser artesanos por un día.



(No se pierda: Gerard Piqué: la foto que delata su infidelidad con Shakira)



“Quisimos involucrarlos a todos en este mundo. Que los artesanos tuvieran visibilidad dentro del proceso social. Cuando invitamos a que sean artesanos por un día, es precisamente para que se pongan en los zapatos de ellos, que sepan qué tan valioso es este oficio”, asevera.



“Nos olvidamos a veces de hacer actividades que nos tranquilicen, que nos generen calma, hacer un ejercicio de desconexión. Ha sido muy importante emocionalmente”, agrega.

Con la pandemia llegaron “las desmotivaciones” y los cambios para la microempresa y la fundación.



“Antes de pandemia teníamos 24 personas trabajando en el taller, pero nos tocó ir acomodando el personal porque no fue fácil por todo el tema de la economía. Ahora tenemos ocho trabajadores y confiamos que pronto volvamos a ser esa fuente de ingreso de muchos”, dice Luis.



(Aquí: José Félix Lafaurie regaña a su hijo en Twitter: 'Debate inconveniente')



“Fue durísimo, porque nosotros veníamos de un ritmo de trabajo en que asistíamos a siete eventos a nivel nacional y feriales. Entonces los pedidos empiezan a parar, ya nos habíamos quedado sin clientes, porque todo había cerrado”, complementa Luisa.



Pero quedarse “quieta” no está en el vocabulario de ella. Pudo lograr llegar al sector privado y encontrar en ellos un aliado.



“Por medio de la Fundación logramos gestionar recursos y bonos alimentarios para los trabajadores, a través de un convenio que consistía en experimentar qué podíamos lograr con cemento”, recuerda.

‘Artesanos desde casa’

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de una iguana, la figura que comprendía el kit de 'Artesanos desde Casa' y el cual se desarrolló en plena pandemia del covid-19. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Entonces, creó la estrategia ‘Artesanos desde casa’, la cual le permitió a los artesanos obtener ingresos durante la pandemia del covid 19.



(Lea aquí: Marbelle a Gustavo Bolívar: 'Temo por mi vida; vivan sabroso ustedes')



Este constaba de un kit con el que las personas vivían la experiencia de adentrarse en el mundo artesanal.



“Hicimos unas iguanas en cemento. Los chicos moldeaban a mano la figura, y lo hacíamos llegar a la casa de nuestros clientes. Vivimos la experiencia a través de Zoom, en el que dábamos asesoría para que ellos pudieran pintar realidad vs expectativa”, asegura.



Con la reactivación económica, Luisa volvió a poner en funcionamiento el tour ‘Artesanos por un día’, en el que, justo celebrando el recorrido número 500, los afortunados fueron un grupo de estudiantes de la Universidad del Norte, de la materia electiva ‘nuestra flora local bosque seco tropical’.



“Es muy interesante este recorrido que iniciamos en el Museo Arqueológico Muga, es importante saber de dónde vinimos, el impacto que pudo tener en lo que somos. Esa herencia cultural que tenemos, además de recordar que la mujer tuvo y sigue teniendo un papel muy importante”, recalca Martha Guerrero, estudiante de negocios internacionales.



Mismo pensamiento destaca María Alejandra Sierra, de la facultad de Arquitectura: “Es muy diferente escuchar la historia que vivirla. Es muy enriquecedor en cuanto a lo cultural. De sentirnos orgullosos de nuestra gente y nuestra región, del talento humano que tenemos y las historias detrás de cada artesano”.

‘Árbol lluvia de oro’

Y como la visión de Luisa no tiene límites, además de ejercer como guía turística en el tour, ahora participa del ‘Árbol lluvia de oro’, un espacio de tres metros que se encuentra en el centro comercial Buenavista y donde hay todo tipo de trabajo artesanal.



(Vea esto: Lina Tejeiro: la dura respuesta a un fanático que le habló de Andy Rivera)



“Impactamos a más de 100 familias de artesanos en el departamento del Atlántico. Llegamos a un convenio de responsabilidad social y la idea es seguir ampliando el mercado y seguir impactando la economía”, enfatiza.



Dicen que la cultura y la memoria de un país dependen, en gran medida, de que las tradiciones se mantengan y estas se transmitan de generación en generación. Las de Galapa son todo un viaje por la tradición y la identidad de su gente.

FLOR DÍAZ OSPINO

Redactora de ADN Barranquilla

En Twitter: @fdiazos