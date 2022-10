El alto costo de la tarifa de energía comenzó afectar la generación de empleos en el comercio formal de Barranquilla para la temporada de fin de año.



La alerta la hizo Asocentro al asegurar que ante el panorama que se presenta en la ciudad se estima que los almacenes y comercio en el Centro de Barranquilla hasta la fecha solo han contratado el 20 por ciento del personal que demanda para atender la temporada de fin de año.

“Muchos negocios comienzan a contratar desde septiembre, la idea es estar listos para cuando llegue el mes de diciembre, pero ante los altos costos que están pagando en energía eléctrica hasta la fecha solo va un 20 por ciento”, dijo la directora ejecutiva de Asocentro, Dina Luz Pardo.



La dirigente gremial no se atrevió a dar cifras de los empleos que se perderán por esta situación. “Son solo porcentajes, pero a modo de claridad les puedo decir que hay almacenes grandes que tiene 20 empleados y para este época contratan 20 más, ahora si acaso han llamado a 5 o 6 personas”, dice.



Según Pardo la situación que están atravesando muchos establecimientos del Centro de Barranquilla es insostenible. “Hay centros comerciales que tienen presupuestado pagar recibos por 32 millones de pesos, y ahora resulta que les llegó en 55 millones, no es fácil”, dijo.



Sobre los alivios que prometió el Ministerio de Minas de reducir en 25 pesos el kilovatio en noviembre y diciembre, sostuvo que no es una verdadera ayuda, al recordar que en enero tendrán que pagar incrementos.



“Muchos comerciantes están haciendo acuerdos de pago, el problema es que cuando difieren la tarifa le meten intereses”, agregó.



Pardo anunció que el próximo nueve de noviembre realizarán una marcha desde la calle 74 con carrera 43, hasta la sede de Air-e en el norte de Barranquilla, para protestar contra el alza en las tarifas.

