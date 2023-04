El vertimiento de aguas residuales sin tratamiento hacia la ciénaga de Mallorquín por la empresa Triple A generó la reacción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), que ordenó suspender de manera inmediata la fuga hacia el ecosistema de manglar.



Según el concepto técnico emitido por la Corporación, Las causas que generan el vertimiento están asociadas a la presunta fuga en la tubería de impulsión de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) que opera la empresa Triple A, que tiene impacto en esta zona.

La CRA aclaró que la Triple A suspendió temporalmente el funcionamiento de la EBAR Mallorquín, por lo cual las aguas residuales domésticas sin tratamiento escurrieron hacia el ecosistema de manglar.

Lo que se encontró en el terreno

La Corporación determinó que la empresa Triple A utilizó el ecosistema de manglar como cuerpo receptor de vertimientos mediante un canal que únicamente debe ser empleado para evacuar excesos de aguas lluvia.



La situación fue denunciada por los habitantes del corregimiento de La Playa, grandes afectados como quiera que estas aguas favorecen la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades.

"Uno de los principales hallazgos es la presunta afectación en el suelo, por el estancamiento de aguas residuales domésticas así como en el aspecto paisajístico del megaproyecto Ecoparque Mallorquín", señala la autoridad ambiental.



La situación, subraya la CRA, puede afectar las condiciones del suelo donde se desarrollan las especies de mangle y el aspecto paisajístico del proyecto Ecoparque Mallorquín.



Técnicos de la CRA visitaron el lugar el pasado lunes, 10 de abril, y pudieron constatar los fuertes olores que se generan en la zona afectada. El agua no ha llegado al cuerpo de agua, se encuentra estancada en la zona del parque ecoturístico que construye el Distrito de Barranquilla.



Por último la CRA recordó que la Triple A, ya había sido requerida pero no modificó su Plan de Contingencias en el que se incluyan nuevos procedimientos para el manejo de aguas residuales domésticas en caso de contingencias en la planta que tiene en la zona de Mallorquín.



Hasta el momento la empresa Triple A no se ha pronunciado sobre el caso.

