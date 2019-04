La vieja Barranquilla, la gran inspiración de Efraín González

Efraín González, un hombre de 87 años a quien al parecer su edad no le pasa por encima, publicó recientemente la segunda edición de un libro que describe como ha ido transformándose la ciudad que lo adoptó. El escritor que exalta a Barranquilla es oriundo de Aracataca (Magdalena) y con 12 años llegó con su familia a la capital atlanticense, que por entonces vivía un esplendor urbanístico, comercial y cultural.

‘La historia parcial de la vieja Barranquilla’ es el título que lleva su segunda obra. La define como “llena de sentimientos”, y asegura que está cargada de recuerdos de como él vivió entre los años 1940 y 1960, tiempo que él mismo llama, “los mejores momentos para contar”.



Aunque no estudió periodismo o alguna carrera similar, el amor por escribir se comenzó a fecundar en su interior en el momento en el que le tocó vender libros, los cuales se convirtieron en su base para soñar con que algún día podía llegar a comercializar una obra escrita por él.



“Escribía en varios medios de comunicación, solo cuentos cortos inventados por mí, pero conseguí un trabajo mejor remunerado y me aparté. Luego regresé para escribir de mi vieja Barranquilla”, mencionó el magdalenense con tono de nostalgia.



El libro contiene un recuento de las costumbres de esa vieja ciudad perdida en el recuerdo de unos pocos, al igual que la historia de los barrios, del servicio de transporte, al igual que la llegada de sitios de diversión para adultos. Habla con detalles de la plaza de mercado, que aunque no era bien organizada servía para que los barranquilleros compraran sus cosas a un buen precio.



Por otro lado, recuerda anécdotas del Caribe, incluyendo a su ejemplo a seguir, Gabriel García Márquez, su orgullo, que lo hace evocar y sentir el nombre de su lugar de origen en su corazón.



“He llevado este libro a todos lados, pero quiero regalarle a Barranquilla esto para que me lleve a mí siempre en su corazón, como yo a ella”, puntualizó el escritor.



El sueño de este enamorado de Barranquilla e hijo adoptivo de la ciudad es que años más tarde la historia que el ha escrito, perdure en el tiempo sin perder su esencia, para que las nuevas generaciones sean conscientes de donde vive y de lo que son.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

​Para EL TIEMPO

Barranquilla

