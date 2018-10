El regalo que pidió el Milan Piquet, de Soledad, a Shakira

Cinco años después de ser el centro de atención de medios nacionales e internacionales por llevar el mismo nombre del primogénito de la artista colombiana Shakira y del defensor del Barcelona de España Gerard Piqué, la vida del pequeño Milan Piquet no ha sido precisamente la historia de una estrella.

Milan Piquet Suárez Arteta nació el 10 de octubre del 2013, nueve meses después de que Milan Piqué Mebarak ocupara las primeras planas de las páginas internacionales.



Vino al mundo en Soledad, Atlántico, y hoy, tras la muerte de su madre y el abandono de su papá, el niño se pasa los días en las calles de la ciudad jugando fútbol con sus primos y con el sueño de algún día convertirse en policía.

Milan Piquet fue registrado el 10 de octubre del 2012 en la Notaría Primera de Soledad. Su padre, Jaime Suárez, y su mamá, Estefani Arteta, lo iban a llamar Nacher. Sin embargo, cuando el notario en turno, el ahora alcalde de Soledad, Joao Herrera, escuchó ese nombre, no dudó en sugerirle a Estefani y a Jaime, que lo cambiaran “porque era nombre de perro”.



En ese instante, Estefani decidió ponerle Milan porque era el nombre del primer hijo de su artista favorita. Por su parte, Jaime decidió que también llevara el Piquet (con ‘t’), por la admiración que siente por el futbolista español.

Milan Piquet Suárez Arteta nació el 10 de octubre del 2013, nueve meses después de Milan Piqué Mebarak. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Este hecho se convirtió en el suceso más mediático de esos días. Medios impresos, radiales y televisivos querían mostrarle al mundo el primer Milan Piquet de Colombia, de Barranquilla y de Soledad.

La mamá le temía a las fotos mientras que el papá, muy orgulloso, lo mostraba como un trofeo ante las cámaras. Foto familiar, entrevista con los vecinos, recorrido por el barrio, todo. Según la familia del niño, hasta la misma Shakira se comunicó con sus padres cuando supo que su hijo tenía un tocayo.

El futuro de Milan Piquet parecía escrito. Con solo unos días de nacido, ya era alguien popular e importante. Los medios lo habían convertido en una celebridad. Sin embargo, esta historia de fama solo duró una semana.

Milan Piquet fue el cuarto de sus hermanos, sus padres vivían rebuscando en qué trabajar para llevar el sustento a casa. Sin embargo, las cosas se hicieron más difíciles cuando su padre abandonó el hogar.

En mayo pasado, la madre de Milan fue asesinada en Soledad junto a una de sus hermanas. Según información de la Policía, ambas estaban dedicadas a la venta de estupefaciente desde hacía mucho tiempo en los barrios San Vicente, Villa Paraíso y Villa Estefany, en Soledad. Autoridades pudieron confirmar que Estefani tenía cuatro anotaciones: dos por porte de estupefacientes, una por hurto y una por violencia contra servidor público.



Por su parte, otra de las hermanas de Estefani, Carmen Arteta, afirma que “Estefani entro a ese mundo para darle de comer a sus hijos. Ella decía que mientras ella estuviera viva, a sus hijos no les iba a faltar nada. Y no solo a ellos, sino a mi mamá y a nosotros. Todo lo hizo por amor a la familia”.

Los cinco años de Milan

Milan Piqué Mebarak celebró el pasado 22 de enero su cumpleaños número cinco en hotel Fairmont, en Barcelona. En la celebración estuvieron presentes algunos de los astros del Barcelona. Algunos medios de variedades registraron la fiesta y seguidores de la cantante le expresaron sus congratulaciones al menor a través de redes sociales.

A sus 5 años, Milan Piquet vive aún en Soledad en compañía de sus tías y su abuela. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Este miércoles Milan Piquet tendrá una pequeña reunión en la casa de su abuela Carmen Rosa para festejar su quinto cumpleaños.



La celebración no podrá contar con muchos dulces, pues desde hace algunos meses, el pequeño soledeño fue diagnosticado con diabetes.

“Un día el niño estaba en las manos de Estefani y cuando vimos fue que se iba desplomando. Se había desmayado. Enseguida lo llevamos al hospital y cuando les hicieron los exámenes, el doctor dijo que sufría de diabetes y teníamos que cuidarlo”, comenta Maryuri Arteta, tía de Milan Piquet.



Los gustos de este pequeño no van más allá de lo que quiere un niño. Eso así, hace un pedido especial a dos personas: A Shakira y a su esposo Gerard Piqué.

Aunque su sueño es ser policía, el menor le pide a la artista barranquillera que le regale un balón para jugar con sus primos. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Con una voz tímida e intermitente, Milan le pide a Shakira que le regale un balón de fútbol para jugar con sus hermanos “porque eso me hace feliz”. También le pide que le regale la ropa para diciembre “porque quiere verse bonito”.



Quizá Milan no conoce a Gerard Piqué ni a Shakira. Y quizá, peor aún, no ha visto un partido de Barcelona ni ha escuchado una canción de Shakira. Aun así su esperanza está puesta en ellos.

HEINER DURÁN ARCIA

Para EL TIEMPO

SOLEDAD

En Twitter: @heydurant