Preocupan las amenazas denunciadas en Atlántico

El Atlántico continúa luchando en contra de la inseguridad y amenazas hacía funcionarios públicos y líderes sociales, como son los casos del maestro y representante social de Sabanalarga, y el de la directora del hospital de Piojó, Sonia Villanueva Nieto, quienes han denunciado ante varios medios de comunicación que son víctimas de bandas criminales que operan en el Departamento.

Ante estos hechos, se están adelantando varios operativos por parte de la Policía, como es el ‘plan guitarra’, el cual consiste en que los uniformados se monten a los buses, principal escenario de inseguridad, para dialogar con la comunidad, alertarlos sobre futuros casos y hacer verificación de los documentos de los pasajeros, además de requisas.



El secretario del interior del Atlántico, Guillermo Polo, ha ratificado que estos casos serán sometidos a estudios por parte de la Unidad Nacional de Protección (Unp), ya que se contempla la medida de brindarle esquema de seguridad a la directora del hospital y de fortalecer el que ya tiene, el líder social.



“Tenemos la próxima semana una reunión con un asesor de la Unp de Bogotá para estudiar este y otros casos más de amenazas”, manifestó el Secretario.



De otro lado el funcionario departamental, asegura que las autoridades no se han descuidado ni un segundo para atender los casos que se presentan, no solo de amenazas sino también de delincuencia.



“Al recibir las denuncias, nos ponemos en contacto con la persona que es amenazada o atracada y definimos rutas para atender el caso de manera oportuna”, puntualizó Polo.



Hernándo Viloria, Secretario de Salud (e) del Atlántico, ha calificado el caso de Villanueva como “un atentado en contra de la misión médica del departamento”, al momento que rechaza estas acciones y asegura que no es la primera directora de un hospital que es víctimas de panfletos amenazantes.



Por otro lado, el alcalde del municipio de Piojó, Wilmer Jiménez, hizo un llamado a la tranquilidad por parte de la funcionaria ya que “la Policía y la Sijín tienen conocimiento de estos panfletos”, afirmó.

BARRANQUILLA