La Triple A revela sus indicadores y anuncia inversiones

A dos meses de haber asumido la Gerencia General de la Triple A, Guillermo Peña Bernal, dice sentirse complacido. Sin aventurarse a cambios sustantivos de personal, apoyándose en una familia de empleados sólida y comprometida, destaca indicadores positivos, reputación de la entidad intacta e inversiones por el doble de las obligatorias de ley.

“Hoy existe un problema societario que para nada debe afectar el funcionamiento de la compañía. Antes de que yo llegara, Ramón (Hemer, el gerente de Operaciones) estuvo encargado. Todo siguió adelante, y terminó el año con excelentes indicadores, mejores de los que se esperan normalmente, con los mínimos establecidos para un servicio de buena calidad”, dijo Peña a El TIEMPO.



El alto ejecutivo trajo a colación un estudio de reputación realizado el año anterior según el cual, el 82 por ciento de los entrevistados no sabían de los problemas; y el 72 por ciento tenían una imagen de la empresa entre buena y excelente. “Es una empresa referente en la ciudad y el futuro es brillante”.



Triple A terminó el 2018 con una facturación superior a los 550.000 millones de pesos; y utilidades por encima de los 70.000 millones de pesos. Eso generó niveles de ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) del 40 por ciento, y mantuvo caja para cubrir sus necesidades.



Los indicadores de endeudamiento están por debajo de lo que ha venido manejando. “Por dos años, esta compañía ha venido pagando su deuda, y tiene la liquidez suficiente para hacer todas las inversiones, tanto las obligatorias, como unas adicionales que estamos haciendo para mejorar las eficiencias”, sostuvo.



Las obligatorias deben ser de 33.000 millones de pesos este año, “pero vamos a invertir 60 mil millones, que ya están cubiertas en nuestro presupuesto y proyectadas con nuestro flujo de caja operativo”.



Esa inversión incluye renovación de redes, mejoras de macromedición y de micromedición para reducir el agua no contabilizada, y también para normalizar los asentamientos que siempre, para que la cobertura en agua potable, se mantenga en el ciento por ciento.



Esa agua no contabilizada se refiere, según Peña, a que por varias razones (fraude, vejez de algunos puntos de red, conexiones ilegales, etc.) se factura solo el 50 por ciento de la inyectada al sistema. “Ese es uno de los principales desafíos. En otras ciudades, esas pérdidas son del 30 ó 35 por ciento, pero nosotros tenemos la desventaja de que transportamos por bombeo. Eso significa mayor presión sobre la red. Y va ligado también a la cultura de los que se conectan de manera irregular”, agregó.



Las inversiones también apuntan a cumplir con las nuevas regulaciones ambientales, que “son cada día más exigentes, que nos obligan a hacer mejoras en nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales, y en sitios de disposición final”.



En este momento, la empresa atiende, en agua potable, a 550.000 clientes en Barranquilla y 14 municipios del Atlántico, para un total de 2.814.000 habitantes abastecidos. “Fue un crecimiento del 5,4 por ciento con respecto al 2018. Eso quiere decir más zonas normalizadas, más control de fraude, y ampliaciones", dijo Peña Bernal.



En alcantarillado, son 2.418.000 personas; y 1.9 millones en aseo. No hay que olvidar que este último servicio solo se presta, a través de Triple A, en Barranquilla, Puerto Colombia, Sabanalarga y Galapa.

JAVIER FRANCO ALTAMAR

Para EL TIEMPO

Barranquilla