En Suan, sur del Atlántico, se encuentra el primer vivero de cacao, que se ejecuta en el marco del proyecto agroindustrial que busca la reactivación económica en esta zona del departamento.



El proyecto beneficia a tres asociaciones de cacao, integradas por 23 productores de Suan y Santa Lucia, que recibieron créditos aprobados por valor de 3.700 millones de pesos otorgados por el Banco Agrario con el Incentivo de Capitalización Rural del Atlántico, para iniciar la producción de cacao en 75 hectáreas de tierra.

“Estamos apoyando con otros aliados estratégicos como es el Banco Agrario, que le otorga los créditos a las asociaciones y nosotros desde el departamento les damos un incentivo de capitalización rural y la Agencia de Desarrollo Rural nos está garantizando la adecuada operación del distrito de riego, en donde también haremos inversiones por 25 mil millones pesos en Santa Lucía y Suan para contar con el agua 24/7”, manifestó la Gobernadora Elsa Noguera durante su visita a la zona en compañía del presidente del Banco Agrario, Hernando Chica, y del presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Diego Bautista.



Noguera recordó que este proyecto de siembra de cacao tienen como aliado Bean & Co, quien está garantizado la compra de toda la producción que salga de aquí “ya que su proyecto es instalar en el Atlántico una planta procesadora de cacao. Pero adicional a esto”, indicó.



La llegada a Colombia y al Atlántico del grupo israelí LR Group y Bean & Co representa una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares, compuesto por 20 millones en compra de fruta (mazorca de cacao y plátano) y 20 millones en una planta de valor agregado para su transformación en agua de cacao, harina de cacao y cacao seco, principales productos de exportación.



La planta tendrá una capacidad para procesar 50 mil toneladas al año de mazorca y empleará alrededor de 90 personas del departamento



Para el secretario de Desarrollo Económico, Luis Humberto Martínez, la gran acogida que ha tenido el proyecto entre los productores de Santa Lucía y Suan demuestra la confianza de los agricultores en las propuestas de la Gobernadora para lograr que se conviertan en empresarios del agro.



“El proyecto se inicia en firme y con el apoyo en la financiación a través del Banco Agrario, la compra asegurada con Bean & Co y toda la infraestructura montada de riego mediante la ADR; tiene el éxito garantizado y eso redundará en una mejor calidad de vida”, puntualizó el funcionario.

