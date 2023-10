'Los invito a no tirar odio en las redes sociales', mensaje de la reina del Carnaval 

Desde su designación como reina del Carnaval 2024, Melissa Cure Villa, ha sido blanco de críticas en las redes sociales de parte de personas que no comparten su nombramiento como soberana de las fiestas del dios Momo.



Esta barranquillera, que también ha recibido el apoyo de otros más, se refirió por primera vez a los mensajes que reciben en sus redes "llenos de odio" hacia su forma de bailar y su físico.



Melissa Cure (centro) es Comunicadora Social. Foto: Tomada de Instagram: memecure

Gracias a Dios soy una persona muy fuerte que no se deja afectar de estos comentarios

TWITTER

En entrevista con el 'Famosos Tv', la comunicadora social y periodista aseguró que "si tú sientes que alguien es diferente a ti, que algo no te gusta o que algo no salió como lo esperabas, no es razón suficiente para perjudicar o dañar la vida de otra persona".



Afirmó que es una persona "muy fuerte", motivo por el cual no se ha dejado afectar". Gracias a Dios soy una persona muy fuerte que no se deja afectar de estos comentarios. Cuando veo uno digo: 'esta persona no tiene tumbao'".



La reina de las carnestolendas le envió un mensaje a esas personas que se esconden detrás de un teclado y una pantalla, para atacar a los demás.



"Los invito a no tirar odio a través de redes sociales, a que se den la oportunidad de conocer a las personas y sus corazones", indicó.

Melissa añadió que a través de los años "las redes sociales se han vuelto más fuertes para lo positivo y lo negativo, sobre todo, cuando se trata de lanzar odios, y no solamente para mi, sino también para cualquier postulante que hubiera quedado".



Finalizó con un contundente a aquellos que nunca están conformes con nada. "La gente nunca está conforme con lo que tiene. El mensaje es darse la oportunidad de conocer a los demás, y no dejarse influir con comentarios y volverlo una cadena que puede llegar a afectar los sentimientos de esa persona".

Flor Díaz Ospino

En X: @Fdiazos