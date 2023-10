La reacción de Char a demanda ante CNE contra su campaña a la alcaldía de Barranquilla

“El señor Alejandro Char no está incurso en ninguna causal de inhabilidad para ser elegido alcalde de Barranquilla”, es la respuesta de la campaña del candidato Alejandro Char Chaljub ante el anuncio de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó una demanda contra la candidatura del exalcalde.



Los motivos de la demanda son los convenios que tendría el Fondo Metropolitano de Estabilización Tarifaria del Sistema Masivo de Transporte (Transmetro) con Serfinanza, entidad financiera de la que Char es accionista.



De acuerdo con el demandante, los convenios de la empresa que maneja el sistema masivo de transporte de Barranquilla incluyeron la pignoración de recursos a través de la empresa de la que el candidato es accionista, por lo que este estaría inhabilitado para aspirar.

En mayo de 2012, fue Alto consejero presidencial para las regiones y la participación ciudadana en el gobierno de Santos. Foto: Charlie Cordero

Este es el comunicado de la campaña de Char

El siguiente es el comunicado emitido la mañana de este miércoles por la campaña de Char:



Respetamos al Consejo Nacional Electoral como autoridad, así como a todas las instituciones y les daremos respuesta en los términos establecidos en el auto.



Es importante señalar que cada vez que llega un caso o una solicitud al CNE o a cualquier corte, los magistrados tienen el deber de AVOCAR el conocimiento y le informa a las partes y a todos los interesados o mencionados que el asunto está bajo conocimiento y en consecuencia solicitan allegar todo lo que consideren para enriquecer el caso y también para que presenten su defensa.



En esos términos se trata de un trámite que todos los candidatos deben cumplir en tales eventos.



El documento donde se avoca conocimiento, es solo un auto de trámite que no indica nada desde el punto de vista del valor probatorio, de aceptación, o acusación, cargo o señalamiento, y por lo tanto no se trata de ninguna decisión.



Como campaña nuestros abogados tienen toda la tranquilidad que no existen argumentos para una inhabilidad y eso estaremos probando en los próximos días.



Invitamos a todos nuestros ciudadanos que nos sigan apoyando y que este 29 de octubre salgan a ejercer su derecho al voto por el candidato Alejandro Char a la Alcaldía de Barranquilla y Eduardo Verano a la Gobernación del Atlántico.

Sigue de primero en las encuestas

Alejandro Char (Cambio Radical) que aspira por tercera vez a ser elegido alcalde de Barranquilla el próximo 29 de octubre, sigue encabezando como favorito en la intención de votos.

La dupla Alejandro Char y Eduardo Verano repiten en estas elecciones. Foto: Campañas Alejandro Char -Eduardo Verano

Los últimos sondeos y encuestas lo ubican con un 85.5 por ciento en la intención de voto. Seguido por el concejal Antonio Bohórquez (Polo Democrático) con el 6,2%.



Char será llave en estos comicios con el candidato a la Gobernación del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa (Partido Liberal).



Se trata de una llave que ya se conoce y que trabajo junto en las elecciones del 2015 donde conformaron dupla y trabajaron juntos en el periodo del 2016-2019.



El exalcalde de Barranquilla ha hecho su campaña asistiendo a invitaciones y recorridos por los barrios de la ciudad.



Dentro de las propuestas que promete realizar si es alcalde del 2024-2027, es el mejoramiento de 20.000 viviendas.



"En esta ocasión quiero cumplir el sueño de la gente de la puerta para adentro”, ha dicho Char, al indicar que estas intervenciones implican arreglos de habitaciones, baños, cocina, pisos, el techo, y el reemplazo de las redes eléctricas internas, entre otras cosas.

