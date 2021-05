La propuesta de Barranquilla para beneficiar a 5.000 jóvenes

Mediante la cofinanciación directa de salarios para jóvenes entre 18 y 25 años, y la creación del empleo barrial en cultura ciudadana, es como el alcalde Jaime Pumarejo Heins pretende la generación de nuevos puestos de trabajo en Barranquilla.



Además, Pumarejo promete becar a más de 2.000 jóvenes en carreras técnicas y tecnológicas entre este y el próximo año, y a 500 jóvenes que deseen formarse como policías bachilleres.



Así mismo, entre 10.000 y 12.000 bachilleres saldrán, también, como técnicos laborales, y 300 más recibirán certificación en bilingüismo para que ingresen enseguida al mercado laboral.



(También: Barranquilla presta equipos de oxígeno a hospital de San Andrés)

El Distrito adicionalmente presentará un proyecto de ley para condonar la deuda por comparendos de tránsito que los jóvenes, mototaxistas, conductores de buses y taxis de estratos 1, 2 y 3 hayan adquirido antes de 2020.

Fondos para empleo

El Distrito, en primer lugar, creará un fondo de 5.000 millones de pesos para cofinanciar, junto con el sector privado, empleo formal juvenil.



El programa cobijará a jóvenes de 18 a 25 años, que vivan en Barranquilla, no hayan trabajado formalmente antes y sean contratados ahora por las empresas.



El monto del aporte del Distrito, que será de hasta medio salario mínimo, tendrá enfoque diferencial para mujeres, personas con discapacidad y minorías o pertenecientes a un grupo de minoría étnica.



(Lea: ‘Le pedimos al Gobierno que no importe leche’, campesinos de Suesca)



“Con el apoyo al primer empleo, no solo atacamos la informalidad sino que generamos oportunidades a jóvenes que aún no la han tenido”, dijo el alcalde.

Empleo de cultura ciudadana barrial

Muchachos de 50 barrios, inicialmente, recibirán formación en cultura ciudadana y se dedicarán, luego, a labores positivas para mejorar la coexistencia entre sus vecinos.



A cambio recibirán un auxilio económico de entre 200.000 y 300.000 pesos mensuales, que podrían servir para apoyar sus estudios u otra actividad desde casa.



El alcalde anunció la suscripción de un convenio con la Policía Nacional para becar a los primeros 500 policías bachilleres de Barranquilla.



(Le puede interesar: Más de 22 mil bañistas visitaron las playas de Santa Marta)

Facebook Twitter Linkedin

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

“Quien desee formarse como policía y no tenga los recursos, contará con el apoyo del Distrito”, dijo.



Así mismo, el Distrito promete con el lanzamiento del programa Inglés otorgar 300 becas para apoyar a igual número de jóvenes que, faltándoles uno o dos niveles de inglés, no han podido obtener certificación en bilingüismo.



Entre este año y el próximo se entregarán más de 2.000 becas, para estudiar carreras técnicas profesionales. El alcalde dijo que esta misma semana anunciará los beneficiarios de las primeras 300 becas para carreras que demanda actualmente el mercado y garantizan pronto empleo.



El impulso a la educación para el empleo se suma al ambicioso programa de doble titulación, que cobijará este año entre 10.000 y 12.000 estudiantes.



Desde 10 y 11 grados, estos jóvenes aprenden un oficio, de manera que egresan como bachilleres y técnicos laborales. Con ello “no solo salen con una formación básica para enfrentarse al mundo del trabajo sino que pueden diseñar su proyecto de vida profesional en instituciones de educación superior”, a través de los llamados ciclos propedéuticos.



(También: Hijo del alcalde de Cartagena pide menos restricciones por covid)



“Vamos a presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley para que se decrete borrón y cuenta nueva de todos los comparendos pendientes del año 2020 hacia atrás, de los estratos 1, 2 y 3 de todo el país”, dijo el mandatario.



La amnistía, de aprobarse, se haría extensiva, entre otros, a mototaxistas, conductores de buses y taxistas de los mismos estratos.



“Lo importante es que estos jóvenes van a tener una ruta de vida, que para nada será temporal, porque haremos el acompañamiento debido para asegurarnos de que salgan adelante y cumplan sus sueños”, puntualizó Pumarejo.

BARRANQUILLA