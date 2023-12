La Policía se toma la  Terminal de Transporte de Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un plan especial de seguridad para garantizar la seguridad de los viajeros que ingresan y salen de la ciudad a través de la terminal de transporte durante la temporada de fin de año.



"Los uniformados realizan diferentes actividades de control, para prevenir cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de los ciudadanos y la seguridad durante su movilización a sus diferentes sitios de destino", señala un comunicado de la institución.



Recomendaciones para los viajeros



Las siguientes son las principales recomendaciones que la Policía entregó a los viajeros como una forma eficientes para su autocuidado y que a su vez contribuyen a evitar focos de delincuencia.



• No descuide a los menores de edad, siempre llévelos de la mano y procure que tengan algún documento que lo identifique, junto con los datos de sus padres o acudientes.



• Evite desplazarse en buses informales. Prefiera tomar su transporte directamente desde la terminal de transporte donde le brindan todas las garantías para su viaje.



• No deje abandonadas sus maletas y evite llevar equipaje en exceso.



• Durante su recorrido, no acepte bebidas, comida o dulces de desconocidos, prefiera llevar sus propios alimentos, en lo posible que no sean bebidas alcohólicas.



• Evite llevar elementos de alto valor o dinero en equipajes que vayan dentro de la bodega, opte por llevar un equipaje de mano, que sea cómodo para usted y los demás viajeros.



• Lleve sus documentos de identidad y el carné de afiliación al sistema de salud.



• No viaje con ningún tipo de arma, que pueda poner en riesgo su integridad y la de los demás pasajeros.



Ante cualquier situación sospechosa, denuncie a la Policía Nacional a través de la línea de emergencia 123 o acérquese a cualquier funcionario de las terminales de transporte, quienes tienen comunicación directa con las autoridades.

