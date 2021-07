La Policía intervino matadero clandestino en Santo Tomás, Atlántico

La Policía del Atlántico logró intervenir un matadero clandestino ubicado en el municipio de Santo Tomás (Atlántico), donde se incautó más de una tonelada de carne que no cumplía con las condiciones mínimas de salubridad.



El operativo se efectuó por miembros del Grupo de Carabineros y la seccional de Investigación Criminal, quienes fueron informados que en el lugar se comercializaba carne de manera clandestina e ilegal.

(También: l barbero venezolano que se destaca en Santa Marta)

En el lugar, ubicado en la calle 2 con carrera 3 barrio Primero de Mayo, los uniformados encontraron varias reses sacrificadas, animales de dudosa procedencia y en regular estado de conservación.



(Lea: En Quindío se lanza la cadena productiva de la guadua)



La carne reposaba sobre el piso, en el lugar había presencia de moscas, cucarachas y roedores. Además de perros callejeros, que deambulaban el sitio sin ningún control.



La policía no descarta que se trate de reses robadas. La semana pasada el senador barranquillero, José Name, denunció el desmedido crecimiento del abigeato en el departamento, y aseguró que en el Atlántico se roban al día entre 2 y 3 reses diarias.



La carne fue incautada por no cumplir con los requisitos de higiene y permiso exigido por la Secretaría de Salud Departamental.



En el procedimiento se realizó la captura de Álvaro Augusto Barrios Niebles, 56 años. La carne decomisada fue puesta a disposición de la autoridad competente para su destrucción.(No deje de leer:Los reparos de los docentes en el Eje Cafetero para regresar a clases)

BARRANQUILLA