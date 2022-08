El acto de posesión del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez fue representado por un grupo de estudiantes del colegio oficial Gabriel García Márquez, en desarrollo de un acto cívico con motivo de la Batalla de Boyacá.



(Además : Así fue el aparatoso accidente de tránsito en el norte de Barranquilla)



En las imágenes del acto circularon por las redes sociales, hay un desfile en el que se ve a estudiantes representando a Petro y a Márquez, mientras que otro grupo hace las veces de miembros de las Fuerzas Militares.

Esto ocurrió en el Colegio Gabriel García Márquez de Barranquilla donde una docente y un grupo de niños recrean la posesión del Presidente Gustavo Petro. No falta la polémica pic.twitter.com/DmdnZZfP9p — VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) August 9, 2022

No faltaron las críticas de algunos sectores que consideraron que se trata de un claro adoctrinamiento político a los estudiantes del establecimiento educativo.



(También : Gremios salen a protestar hoy contra la extorsión en Barranquilla)



La Secretaría de Educación de Barranquilla aclaró que se trató de un acto cívico en conmemoración al 7 de Agosto.



Mientras que el rector del colegio, el profesor Víctor Goenaga, en diálogo con EL TIEMPO aclaró que fue acto agento a todo tinte e interés político, y salió en defensa de la profesora que organizó la actividad.



(Le puede interesar : Comunidad enfurecida linchó a presunto violador de una menor en Valledupar)



“Somos respetuosos de la imparcialidad educativa. Aquí no hay adoctrinamiento, tenemos un modelo pedagógico en el que se trabaja por el pensamiento crítico”, dijo.



Reconoció que pudo haber algo de ligereza en la docente que organizó el evento, pero al mismo tiempo fue enfático en señalar que no hay una segunda motivación y menos algún tinte político en este acto. “Fue la representación de un hecho más de la vida política del país”, puntualizó.



El colegio Gabriel García Márquez tiene 75 años al servicio de los barranquilleros, cuenta con 1.500 estudiantes en jornada única, y se encuentra ubicado en el barrio San José, en el sur de esta capital.