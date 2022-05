El proyecto que busca cambiar el operador del servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, ha generado posiciones encontradas entre la administración y sus detractores.



Además de generar una expectativa entre los habitantes, gremios y dirigencia política del municipio y el departamento.

Y no es para menos, se trata de entregar una concesión a 25 años del octava ciudad más poblada del país que recibe millonarios recursos de la Nación, que cuyo servicio estuvo a cargo de la Triple A, empresa que atiende a Barranquilla y otros 10 municipios del Atlántico.



El alcalde Rodolfo Ucrós explica en esta entrevista a EL TIEMPO cuáles son las motivaciones que buscan con abrir una licitación, en la que aclara puede participar la Triple A, y precisa que el municipio necesita tener su planta de tratamiento propia, una cobertura del 100 por 100, y reducir la pérdida de agua, que está en 57 %, y que se le carga a los usuarios, entre otros aspectos.





¿Por qué cambiar de operador de acueducto y alcantarillado?



El próximo 17 de octubre de 2022, vence el contrato de concesión en la prestación del servicio con la empresa Triple A; y como es una obligación legal presenté un proyecto de acuerdo para solicitarle facultades al Concejo municipal, con el fin de adelantar un proceso licitatorio para la suscripción del nuevo contrato de concesión por 25 años.



¿Cómo califica el servicio que durante 20 años les prestó la Triple A?

​Mejoró la prestación del servicio. No obstante, esta nueva estructuración tiene como finalidad trabajar sobre lo construido y con ello mejorar la cobertura, teniendo en cuenta que actualmente el servicio de alcantarillado presenta un déficit del 25 %.

No obstante, existen diferencias entre las inversiones informadas por parte de ellos y las ratificadas por la empresa que le hace la interventoría al contrato de concesión FACEBOOK

¿Qué inversiones se realizaron?

La Triple A ha informado que realizó inversiones de 80 mil millones de pesos aproximadamente. No obstante, existen diferencias entre las inversiones informadas por parte de ellos y las ratificadas por la empresa que le hace la interventoría al contrato de concesión. Pues en las mesas de trabajo informaron que tienen inversiones documentadas por alrededor de 47 mil millones.



¿Qué les quedó pendiente?

Después de 20 años el operador no dejo la construcción de la planta de tratamiento de agua, que era un compromiso y obligación contractual, por lo cual a la fecha el Municipio no tiene una plata de tratamiento de agua, así como tampoco tiene maquinarias o equipos de propiedad de Ente territorial.



¿Cuáles son las ventajas del nuevo contrato de concesión?

Que el Municipio pueda gozar de su propia planta de tratamiento de agua potable. Adicionalmente que se realicen inversiones en el corto plazo, en especial en el servicio de alcantarillado, toda vez que, actualmente 31.293 usuarios no tiene este servicio. Queremos más inversiones para el municipio toda vez que a mayor número de usuarios mayor es la inversión.

¿Por qué es tan urgente es que el Municipio tenga su planta de tratamiento de agua?

El municipio de Soledad se ha caracterizado por ser el octavo ente territorial más poblado de Colombia, es un municipio que cuenta con 67 kilómetros cuadrados de extensión, y es ribereño, por lo cual se hace necesario contar con su propia planta de tratamiento de agua, para que produzca su propia agua, que sea autosostenible y que esta construcción sea una planta de contingencia ante cualquier falla de este servicio.



¿Cuáles serían las nuevas exigencias para el operador que llegue?

Construcción de un acueducto propio, Inversiones para alcantarillado en un corto plazo, que beneficien a 31.293 usuarios, Inversiones en redes para reducir pérdidas de agua, las cuales están en un 57%, establecer condiciones para no incrementar los componentes de la tarifa, garantizar la continuidad del servicio de acueducto en los barrios que no tienen el servicio de 24 horas, incrementar las inversiones para el Municipio y proyectos que beneficien la comunidad y mayor seguimiento y control a las inversiones.

Soledad es el octavo ente territorial con más población en Colombia. Foto: Archivo/EL TIEMPO

¿El cambio de operador no incrementaría la tarifa?

De acuerdo con el análisis realizado por los especialistas la tarifa no puede subir, porque el 75 % de la población pertenece a los estratos 1 y 2. Por eso es que no subir la tarifa es uno de los objetivos principales del nuevo modelo de operación.





Es cierto que el 52 % los usuarios son de la Triple A

Al inicio de la concesión en el año 2001, eran 32.944 distribuidos la gran mayoría pertenecían al acueducto municipal de Soledad y al Metropolitano. Y de acuerdo con el diagnóstico realizado en el año 2021, Soledad tenía 147.847 usuarios, por lo cual no tiene sentido que el operador actual, este manifestando que la mitad de los usuarios de Soledad ahora pertenezcan a la empresa.



Adicionalmente en el contrato suscrito en el objeto en la cláusula primera está contemplado la ampliación de la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado, entonces consideramos que la infraestructura al igual que los usuarios le pertenecen al municipio, es decir a lo público.

BARRANQUILLA