La pelea por el regreso a las clases presenciales en Barranquilla

En Barranquilla se anuncia que las clases presenciales en los colegios oficiales se iniciarán plenamente desde el 19 julio, como se estableció en el calendario académico para el año lectivo 2021.



El Distrito cuenta con 154 instituciones educativas, algunas con dos y tres sedes, 210 mil estudiantes y unos 7.000 profesores.



La Secretaría de Educación presentó ante el Ministerio de Educación el plan de regreso seguro, gradual y progresivo a clases en las instituciones públicas y privadas.



Preparándose para este objetivo, se han invertido 8.700 millones de pesos en Barranquilla, de los cuales 6.600 millones corresponden a recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que fueron ejecutados en la compra de insumos, elementos de protección, señalización y adecuaciones de infraestructura en algunas IED.



Los otros 2.100 millones corresponden a recursos del Distrito, que fueron asignados para mejoramientos específicos y mantenimientos generales en 28 instituciones educativas.

El alcalde Jaime Pumarejo y la Secretaria de Educación, Bibiana Rincón, aseguran que se han invertido 8.200 millones de pesos en la preparación del retorno a clases presenciales.

Hasta allí las cosas están claras para la administración local, que confía que en julio retornarán los colegios, que estén listos a recibir las clases de manera presencial, después de año y medio con educación en casa por la pandemia del covid-19.



Todos los colegios no están listos

Otra cosa piensa la Asociación de Educadores del Distrito de Barranquilla (Adeba), que estima que en estos momentos en no menos de 50 instituciones educativas no están dadas las condiciones mínimas para el retorno a la presencialidad.



El presidente de la organización sindical, José Jiménez, enfatiza en que en muchos de estos colegios las aulas de clases están en malas condiciones, como quiera que llevan años esperando ser intervenidas.

El mal estado de los baños en muchos colegios oficiales, es una de las quejas permanentes.

También se refirió a los espacios que no son los adecuados para mantener el distanciamiento que ordenan los protocolos de bioseguridad.



Otro punto claves son los sistemas sanitarios, que se encuentran en malas condiciones, al punto que en algunos colegios hay baños que no funcionan.



Jiménez aseguró que tienen un inventario del mal estado de por lo menos 50 instituciones educativas, elaborado por los padres de familia, rectores y profesores.



Citó como ejemplo casos puntuales como la Nacional de Comercio; la Institución Cívica, del barrio 7 de Abril, y el Centro de Educación Básica, de la vereda Las Nubes.



“Aquí no hay luz, ni alcantarillado. Para entrar toca hacerlo con botas pantaneras”, aseguró Jiménez, al informar que en este último colegio, en la zona rural de la ciudad, estudian unos 200 niños.

La triste historia del IED Carrizal

Los padres de familia también han permanecido a la expectativa ante los anuncios del Distrito de regreso a clases de manera presencial.



Es el caso de Belkis Romero, presidente del Consejo de Padres de Familia de la IED del barrio Carrizal, en el sur de la ciudad, en donde hay 1.750 estudiantes que asisten a las tres sedes. Una para niños en condición de discapacidad, otra para la primaria y la del bachillerato.



Romero cuenta que el pasado 25 junio, cuando los estudiantes de 11 grado se alistaban para ingresar a un salón a realizar un simulacro de las pruebas del Icfes, el cielo raso se vino al piso.

El cielo raso colapsó en algunos salones de clases, de la IED del barrio Carrizal en Barranquilla.

“Llevamos tres años solicitando que nos arreglen los techos de esta sede, pero en la alcaldía no nos prestan atención”, dijo Romero. Aseguró que no es el primer salón que se le cae el techo.



La líder del sector de Carrizal, quien estudió en este colegio y ahora lo hacen sus dos hijas, contó que desde hace 10 años se viene pidiendo al Distrito la construcción de un megacolegio para recoger las tres sedes, pero nunca los han tenido en cuenta.

Recuerda que para que intervinieran la sede dos, donde se encuentran los niños de primaria, tuvieron que realizar un paro de 15 días. “En 45 años de funcionamiento del colegio solo le han hecho retoques”.



Además del mal estado de los techos en los salones, sostiene que los baños y algunos espacios de la institución no están en condiciones para recibir a estudiantes.



Sobre el regreso a clases en julio, Romero enfatiza que bajos estas condiciones no mandarán a sus hijos al colegio: “La infraestructura está en mal estado, y es una amenaza para los estudiantes. Aquí el riesgo no es el covid, sino por el techo que se les venga encima”, puntualizó.

La orden de regresar a clases

El retorno a la actividad académica presencial ha sido respaldado por entes como la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado, que ya se han pronunciado.



El Consejo de Estado advierte, entre otros aspectos, que el trabajo en casa no puede ser equiparado a la educación presencial y que, por tanto, su aplicación no debe mantenerse más allá de lo que resulte estrictamente necesario para la contención de los efectos de la pandemia.



La alternancia durante la emergencia sanitaria aplicará únicamente para los estudiantes en algunos eventos excepcionales, tales como cuando la capacidad del aula no lo permite garantizar un metro de distanciamiento físico.



Otra razón es la salud del estudiante con ocasión de la pandemia, es decir, en caso que la familia manifieste imposibilidad para el retorno a las clases presenciales. Y en caso que el colegio o el Distrito afronte una situación epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades académicas presenciales.

El 19 de julio deberán retornar las clases presenciales en los colegios oficiales de Barranquilla.

El inicio de las clases en la ciudad no requiere de aprobación o autorización previa por parte de las secretarías distritales de Educación o Salud. Las instituciones educativas deben radicar el protocolo de bioseguridad, indicando la fecha de inicio de presencialidad con estudiantes.



Toca esperar si en estas casi tres semanas que faltan para el retorno a los colegios, el Distrito, el sindicato de profesores y los padres de familia se ponen de acuerdo para un regreso a clases seguro y que lo que ordena la ley no sea letra muerta.

