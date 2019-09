El Country Club de Barranquilla vuelve a perder pelea con vecinos

Una vez más los vecinos de la calle 77, entre carreras 55 y 57B, norte de esta capital, le ganaron la pelea al Country Club de Barranquilla, en su afán de abrir un nuevo acceso por este sector.



La intención de construir la nueva vía la frenó, en las últimas horas, un juzgado de Barranquilla que ordenó suspender los trabajos del Country, que habían iniciado hace 3 semanas con la tala de 16 árboles, en la parte exterior.

El juzgado amparó la tutela que interpusieron los vecinos, en la que aseguran que nunca se les socializó el proyecto y que los trabajos de remoción de tierra y tala de árboles fue hecho sin consultarles.



El abogado Fernando Borda Castilla, quien actuó en representación de la comunidad, explicó que no se les comunicó a los vecinos sobre el proyecto, siendo que esto los impactaría. “Lo que se convierte en una falta, lo hicieron en forma secreta”. Borda anunció que instaurará otros recursos judiciales para evitar que Club siga en su interés de abrir esta entrada por la zona residencial.

El tema ha despertado una polémica que viene desde 2013, cuando el Country Club anunció el inicio de una nueva entrada a sus instalaciones por la calle 77.



De inmediato la comunidad del sector se opuso a la obra argumentando que se generaría un caos vehicular, en una zona que ha gozado de la tranquilidad y que el impacto ambiental sería grande.



La obra pese a contar con los permisos de la Alcaldía de Barranquilla no ha podido ejecutarse. Algunos funcionarios de la administración se declararon impedidos en hacer parte de esta discusión, ya que son socios del club.



“Quieren utilizar el espacio público para un uso particular”, sostuvo Eric Pfazlgraf, quien lleva 28 años viviendo en el sector y asegura que con la tala de los 16 árboles que hizo el club se afectó el lugar donde viven ardillas y pájaros.

Generaría problemas de movilidad en un sector donde siempre hemos vivido en paz FACEBOOK

TWITTER

En estos momentos unos 20 edificios además de casas están dispuestos a mantener esta pelea en los estrados judiciales, y no permitir que los socios del Country Club de Barranquilla construyan su acceso por la única vía de acceso y salida de este sector.



“Generaría problemas de movilidad en un sector donde siempre hemos vivido en paz”, puntualizó Pfazlgraf.



El Country Club no se ha pronunciado de manera oficial sobre el tema. Este jueves cito a un desayuno a los vecinos para explicarles la intención de la obra, al que muchos aseguran no fueron. Mañana está la invitación para los medios de comunicación.