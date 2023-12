En video: la pelea de Teo Gutiérrez durante un partido de barrio en Barranquilla

Donde quiera que va Teófilio Gutiérrez, el talentoso medio campista barranquillero, es noticia, lamentablemente algunos de estos episodios están relacionados con hechos asociados a la violencia.



(Además: El drama de personera que lucha por hallar restos de su padre: cuerpo quedó sin lengua)



Así quedó registrado en un video que circula en las rede sociales este domingo, donde se le ve al ex Deportivo Cali y ex Junior de Barranquilla, ‘tirado trompadas’ en un partido de fútbol de barrio.

simplemente Teo, te amo ídolo jajaja pic.twitter.com/JYGwvHfw9h — Cristian🍀 (@DiceCristian) December 10, 2023

Las imágenes al parecer fueron grabadas durante un partido en la cancha del barrio Simón Bolívar, barrio contiguo a La Luz, sector del suroriente de Barranquilla donde nació y se crío Teo Gutiérrez.



(También: Polémica en Cartagena por impuesto de seguridad que se cobrará en el recibo de la luz)



En diciembre es común que los jugadores de futbol profesional barranquillero se den citas en estas canchas de tierra para jugar partidos amistosos o del reencuentro. Por eso no es raro ver a figuras como Iván René Valenciano, El Pibe Valderrama o a Teófilo Gutiérrez participar de estos clásicos que tienen promoción en las redes sociales y medios locales.



En esta partido se ve cuando Teo levanta las manos y le hace un reclamo a un compañero de equipo, quien al parecer el tono o las palabras que utilizó no le gustó.



(Lea: A cuatro años de la pandemia de Covid-19, Barranquilla no paró de crecer)



El hombre se acerca y cruza unas palabras corta, cuando pasan al intercambio de golpes. La situación fue interrumpida por otro compañero del mismo equipo que ataca al jugador que se enfrenta a Teo.



De inmediato entran varias personas y sofocan el conato de pleito. Se llevan al jugador, mientras que Teo es rodeado por los otros compañeros.



Trascendió que la persona con la que hubo el intercambio de golpes es un cuñado de Teo Gutiérrez.

BARRANQUILLA