La pelea de Teo Gutiérrez con el cuñado : ‘fue un tema de calentura de un partido’ 

Una mala entrega de balón fue lo que generó el reclamo del polémico Teófilo Gutiérrez, ex Deportivo Cali y Junior, a su cuñado Carlos Moreno, que terminó por desencadenar un conato de pelea entre los dos jugadores durante un partido de fútbol en la cancha del barrio Simón Bolívar, en el suroriente de Barranquilla.



La situación fue grabada con las cámaras de celulares de algunos espectadores, se hizo viral en las redes sociales y ocupó espacios en los medios de comunicación.

En las imágenes se ve cuando Teo levanta los brazos y grita algo. El reclamo o el tono del mismo al parecer fue lo que no le gustó al Moreno, que estaba jugando del mismo lado, y desató un fugaz intercambio de golpes y empujones.



Los dos jugadores fueron separados por los compañeros de equipo. En las imágenes queda registrado cuando Moreno se quita la camisa y se retira del terreno de juego.

La Dimayor sancionó con cuatro fechas fuera de las canchas al delantero del Deportivo Cali, Teófilo Gutiérrez, por haber tocado las nalgas de una mujer. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Robinson Vásquez, líder social del sector, quien estaba viendo el partido dijo que fue algo muy rápido, que no trascendió y que no alteró el orden del juego.



“Fue un tema de calentura del partido, eso no fue más”, dijo el hombre al explicar que algunas de las personas que estaban en el lugar ni se percataron del asunto. Cuando se paró el juego fue que preguntaron qué había pasado.



Cabe recordar que el bochornoso episodio se registró sobre las 12:30 p.m. en el partido que jugaban los equipos Teo Gol, patrocinado Gutiérrez, y Team 359, este domingo en desarrollo de una fecha más de la Copa de Campeones.



Es un tradicional torneo de fútbol barrial que se juega a finales de año en este populoso sector de Barranquilla y donde participan grandes figuras del balompié costeño y colombiano como una forma de entretener y brindar un espectáculo al público.



Cabe recordar que Carlos Moreno, casado con Aura Gutiérrez hermana de Teo, es un jugador que alcanzó a estar en el Junior 2011, equipo que estuvo bajo la dirección del técnico argentino Oscar Héctor Quintabani.



“En este torneo llegan jugadores profesiones, por aquí han pasado desde Carlos Bacca, Iván René Valenciano, Teo Gutiérrez, entre otros”, dijo Vásquez, quien asegura que ese pelea de Teo con el Cuñado fue superada enseguida, pues una vez terminado el partido todos los del equipo estaban normal.



Lo cierto es que este nueva polémica en la que se ve envuelto el talentoso volante barranquillero, se suma a otros dos noticias que por estos días han sido titulares de primera mano en la prensa deportiva: su salida del Deportivo Cali, y la investigación que le sigue la Dimayor por presuntamente haberle ‘tocado las nalgas’ a una mujer en el entretiempo del partido Cali vs. Tolima en Ibagué. La mujer que hace parte de la logística fue quien denunció el caso, por lo que el futbolista fue suspendido por cuatro fechas y recibió una sanción económica.

