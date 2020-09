La obra que tiene preocupados a comerciantes en Barranquilla

Preocupados dicen estar los comerciantes de Barranquilla en el sector de la vía de La Cordialidad, debido a los trabajos que se están llevando a cabo y los que se aproximan, los cuales dicen estar afectando sus negocios.

Cabe recordar que los mismos empezaron hace dos años y comprende la ampliación de la vía, entre la Circunvalar y la carrera 23, en una longitud de aproximadamente 4.060 metros que han sido divididos en dos fases o tramos. Las obras fueron contratadas por la Alcaldía de Barranquilla.



Uno de los afectados es Munir Salgado, propietario de una carpintería ubicada en la calle 56 con carrera 6, donde el espacio que ocupa el establecimiento debe ser intervenido para continuar con dicha ampliación.



Sin embargo, según contó el comerciante, no se ha negociado el predio y ya partieron el pavimento del frente no solo del espacio que involucra a la carpintería, sino también a las propiedades vecinas de mueblería, compra venta y tienda.

“Ya no se pueden parquear carros de los clientes, ni el de uno, y eso que las negociaciones quedaron en hacerse un año atrás y no han salido con nada”, manifestó el dueño de la carpintería.



Agregó que unos tres predios que se encontraban en la acera opuesta del establecimiento sí fueron adquiridos, pero el espacio que quedó se convirtió en un basurero, donde echan animales muertos, lo que ha ocasionado la proliferación de roedores y malos olores.



Otro de los afectados es Daniel Márquez, quien tiene a su poder una ferretería en la calle 47 con carrera 16. Aclara que las obras de intervención aún no han llegado a su zona, pero teme que el diseño de las mismas provoque su ruina.

En la segunda fase de los trabajos, está pendiente la compra de predios. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Lo anterior es debido, de acuerdo con su percepción, a que el separador que dividirá la vía le restará espacio a la circulación del tráfico y entonces afectará los camiones que se parquean normalmente para cargar y descargar la mercancía.



“Ahí no se va a poder detener un taxi para dejar a un pasajero, un cliente tampoco podrá parquearse ahí. Hemos intentado darle ideas a los encargados de la obra, pero no nos han querido escuchar”, indicó el comerciante.



Márquez ve con preocupación que estas intervenciones tal como se han presentado de manera oficial provoquen una crisis a su negocio, ya tocado por el covid-19 a tal punto que deba cerrar eventualmente.

Avance de los trabajos

EL TIEMPO consultó al secretario de Obras Públicas del Distrito, Rafael Lafont, quien destacó los avances de la obra y precisamente de los pendientes de la segunda fase que tienen que ver con la adquisición de predios.



“La obra en su primera fase está prácticamente terminada. En su segunda fase, se está trabajando parcialmente hacia la Macarena. Faltan adquirir unos predios que están en proceso de adquisición por parte de Edubar con recursos que el Distrito le gira”, explicó el funcionario.



Según informó Lafont, considerando el contrato total, las obras han avanzado en un 44 por ciento. Específicamente lo concerniente a la primera fase va en un 99 por ciento y la segunda fase avanza en un 33 por ciento.

Hay que tener en cuenta que esta ampliación consiste en la intervención a dos calzadas con tres carriles por sentido, con un separador variable, en dos tramos: tramo I, desde Avenida Circunvalar hasta calle 74A, y tramo II, desde calle 74A hasta carrera 18, según ha informado la administración local.



Las especificaciones oficiales agregan que el proyecto se compone además de una red de alcantarillado pluvial, muros de contención y box coulvert, el urbanismo será completamente nuevo contará con rampas peatonales, reposición de redes húmedas, subterranización de redes secas e iluminación LED.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com