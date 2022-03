Una nueva propuesta nace este año, ‘Perrateando en Carnaval’, idea del actor, hombre de teatro y gestor cultural barranquillero Víctor Hugo Trespalacios, con el Bacanerismo.



(También: Así será la coronación de los reyes del carnaval de Barranquilla 2022)

Será el lunes del Carnaval, 28 de marzo, con punto de concentración en el barrio San Felipe (diagonal a la iglesia por toda la calle 70 C, desde la 10 de la mañana, con sancocho comunitario), saliendo en caravana, a partir de las 2 p. m., a los barrios El Prado, Prado, Rebolo, Las Nieves, 7 de abril, Santuario y La Sierra. Trespalacios habló con EL TIEMPO.



(Lea: Si va al partido de Colombia tenga en cuenta las medidas de tránsito)

¿Cómo surge esta propuesta?

Surge de una preocupación por la dirección que ha tomado el Carnaval de Barranquilla en las últimas décadas, proyectándose como un carnaval de show, que es un espectáculo para espectadores que pagan por ver. Y que se fundamenta en un espectáculo que se paga. Hay derecho de hacer eso, pero eso ha ido en detrimento de la esencia de la fiesta carnavalera. Porque ha terminado por hacer que un hecho cultural como el Carnaval no haría: construye división, por lo económico y físico, con los palcos, que se constituyen en barreras... La ciudadanía no participa si no tiene dinero. Al ver eso, me preocupé dije: esta bien que eso exista, pero tiene que existir una celebración que no sea sometida a esa manera... Que prime el gozo de la gente que se encuentre a través de un hecho lúdico.

¿Qué es perrateando en Carnaval?

Es un carnaval que no tiene que ver con el negocio, el show y los espectadores. Es un carnaval en que los protagonistas son todos. Un carnaval para el encuentro y para expresarte y transgredir lo oficial que nos somete, y nos encierra, que hace la oficialidad económica que determina que todo es un negocio y todo se compre y se vende. El perrateo no es eso, es todo lo contrario.

¿Quiénes pueden participar?

Pueden participar todos. El único requisito es la alegría y tener impulso para expresar esa alegría a través del disfraz, del baile, de la risa, del juego. Y que esa alegría nos permita perrateando... El perrateo no es irrespeto. El perrateo es como cuando el amo quiere someter al perro y este se pone a correr y le juega y a través de esa lúdica le está tratando de hacer entender a su amo que es libre. En este caso, esa oficialidad es el amo y nosotros somos ese perro a través la libertad.

(No deje de leer: El ambiente carnavalero que recibe y despide a la Selección en Barranquilla)

¿Qué se hará en cada barrio?

La caravana llega con su comparsa y disfraces. En el sitio ponen tres canciones que el barrio escogió, coronan tres majestades de la cultura (escoba de palito, cucayo y palo mango, por poner un ej.) y luego brindamos alegría a los dolientes que han perdido familiares por covid. Haremos ronda, a tocar y bailar y decir que no están solo y que el Carnaval sana.

BARRANQUILLA