La mujer de 90 años que salió a marchar en Barranquilla

“Caminé como 20 cuadras y no me cansé. Aquí estoy”, dice con fuerza y voz clara Elizabeth Lozano, una mujer de 90 años de edad, que ayer salió a marchar para exigirle al Gobierno que reabran el hospital San Camilo, en el sur de Barranquilla.



La mujer que tiene problemas en las varices, además de ser hipertensa, no dudo en salir a marchar, cuando supo que un grupo de jóvenes del barrio La Paz, sector en el que ella es líder, organizaron la movilización. "Se me olvidaron todos los males y dolores", dijo.



Asegurar que los reclamos de la comunidad son justos y más si se trata por una de las obras que por 37 años benefició a los pobres de Barranquilla.



“Aquí teníamos nuestro hospital 24 horas, en donde solo era cruzar la calle para que nos atendieran. Ahora nos toca esperar dos meses para una cita y pagar 20 mil pesos en taxi para ir a que nos atienden en otra parte”, enfatizó.



Elizabeth caminó unas 20 cuadras, y estuvo en la marcha desde las 2 p.m. cuando inició, hasta las 7 p.m. que los manifestantes de manera pacífica se dispersaron.

Asegura que nunca tuvo miedo que se presentara un enfrentamiento entre manifestantes y el Esmad. Estaba segura que esta es una protesta justa.



“Bloqueamos la vía y reclame mi derecho a la salud”, dijo al referirse que estuvo con los jóvenes en el momento del bloqueo a la Circunvalar, una de las arterias en el sur de Barranquilla.



En la marcha estuvo acompañada de Ruby Island, de 75 años, quien también se animó a protestar por el cierre del hospital San Camilo, y Everth León, un vecino que siempre las acompañó.



Lozano es viuda y madre de tres hijos y abuela de más de una veintena de niños. A sus 90 años no olvida lo que ha luchado por su comunidad del barrio La Paz.



“Fundamos este barrio con mis hermanos, esposo y vecinos. Abrimos las vías, y en aquel entonces a esto le decían ‘palo quemao’, porque teníamos que meterle candela al monte para poder levantar las casas, eramos una invasión”, cuenta ella.

Elizabeth Lozano, Ruby Island y Víctor Contreras en la marcha. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Everth León la reconoce como una verdadera líder. “Ella está en todas. Y donde no la dejen ir, mejor ni le cuento”, dice para tratar de describir el férreo temperamento de ella.



Elizabeth solo pide que se reabra el San Camilo, una entidad sin ánimo de lucro cerrado en el 2017 por una crisis económica, y cuyo gestor fue el padre holandés Cirylus Swinne, reconocido en Barranquilla por su trabajo con la comunidad del barrio La Paz.



El centro de salud ofrecía servicios de medicina general, maternidad, obstetricia, dermatología, enfermería, ginecobstetricia, hospitalización, ecografías, entre otros, y atendía unas 120 personas al día.



“Nos dejaron sin salud, y por eso hasta que tenga fuerzas saldré a marchar”, señala Elizabeth, quien quiere conocer al alcalde Jaime Pumarejo, para ver si él la puede ayudar.



