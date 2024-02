La millonaria deuda de 5 empresas de buses urbano con el sistema de transporte

En medio del reciente aumento en las tarifas de Transmetro y los buses urbanos en Barranquilla, surge un panorama desafiante para cinco de las seis empresas de transporte público que no están autorizadas para aplicar estos incrementos a sus usuarios.



Según un informe revelado por Atlántico en Noticias, estas empresas enfrentan una deuda colectiva de 15.525 millones con el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

Las compañías señaladas son Cootrasol, Transmecar, Trasalianco, Lolaya y Cootransco, las cuales, según el informe, no están afiliadas al Sibus y cuestionan la legalidad del FET, creado en 2016 con el propósito de respaldar el sistema integrado de Transmetro.



El director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, había advertido previamente que el aumento en las tarifas solo sería aplicable para las empresas que estuvieran al día con sus obligaciones ante el FET y estuvieran afiliadas al Sibus.



Aquellas que no cumplieran con estos requisitos podrían enfrentar sanciones administrativas y multas económicas de hasta 700 salarios mínimos.



El aumento tarifario, que incrementó en 300 pesos para los buses urbanos y en 200 pesos para Transmetro, ha generado un impacto significativo en el costo del transporte público en la ciudad. Sin embargo, las empresas mencionadas no están autorizadas para cobrar estos incrementos debido a su situación de deuda con el FET.

