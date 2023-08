El Hospital Municipal de Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla, fue condenado por un tribunal a pagar más de 300 millones de pesos por no haber prestado la atención inmediata a un joven, lo que le provocó la muerte.



Se trata el sonado caso en Barranquilla, registrado el 23 de mayo del 2015, de José Ricardo Soto López, de 22 años de edad estudiante de la Universidad Autónoma del Caribe.

A la 1:30 de la tarde del 23 de mayo, Soto ingresó a rastras al centro asistencial municipal y tras presentar, por varios minutos, movimientos parecidos a los de una convulsión, no recibió ningún tipo de atención médica.



Los cuestionamientos del caso comenzaron cuando los dos uniformados de la patrulla motorizada de la Policía que lo transportó para que fuera atendido por un médico, se marcharon tras entregárselo a tres jóvenes, entre los que se encontraba Angelo Conti, supuesto mejor amigo de José Ricardo.



En un video, que circuló por las redes sociales, se ve al joven en mal estado, tirado en el piso. El personal médico no lo atendió de inmediato, pese a la escena que se estaba presentando.



Cuatro horas después fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en Barranquilla, la clínica General del Norte, donde presentó una falla multisistémica que comprometió varios de sus órganos vitales y 13 días después de permanecer en coma en UCI murió.



Medicina Legal certificó que la muerte del joven universitario fue por fallas en distintos órganos. De paso descartó que se tratara de agresiones físicas, como se pensó en un principio.



Durante estos 8 años la familia de la víctima libró una lucha jurídica, buscando esclarecer las causas que provocaron la muerte del joven. La primera demanda fue administrativa contra el hospital por negligencia médica y la otra fue penal por los supuestos delitos de lesiones personales y homicidio. Esta no prosperó.



Ahora el hospital deberá pagar 300 (SMLMV), unos 348 millones de pesos a la familia de la víctima.

