La lucha titánica de joven que volvió de Rusia para vencer al cáncer

"El día me que digan que no tengo nada, hacemos una fiesta". Esa es la promesa que Valeria Guerrero Storino le hace a su madre para que no flaqueé y la ayude en la titánica lucha que libra desde hace un mes, cuando inició el tratamiento contra un cáncer linfoma de Hodgkin, en etapa cuatro.

La enfermedad le fue diagnosticada hace dos meses en Rusia, donde esta joven barranquillera, de 21 años, cursaba sexto semestre de Medicina en la Universidad de Kazán gracias a una beca que ganó por su excelencia académica.



La noticia se convirtió en un drama para ella y su familia, puesto que el seguro educativo no le cubría el tratamiento médico en Rusia, por lo que se hacía urgente traerla de regreso a su natal Barranquilla, donde con la EPS a la que están afiliados sus padres le podían hacer el tratamiento que necesitaba con urgencia.



Ante la soledad en que se encontraba, ella grabó un video que se hizo viral en las redes sociales, y llamó a los medios de comunicación a contar su historia.



En sus entrevistas pedía al gobierno ayuda para que la regresara a Colombia en un vuelo humanitario, por lo que la Cancillería aceleró el proceso y en menos de 15 días Valeria estuvo en su casa, donde hoy lucha contra la enfermedad.

En pleno tratamiento

"Cuando esté bien, me regreso a seguir mis estudios", comenta la joven mujer, quien en diálogo telefónico con EL TIEMPO contó que ya le han practicado dos quimioterapias. "La primera quimio fue fuerte, me tumbó. La segunda ha sido más suave. Ya se me cayó el pelo", manifiesta.



Valeria está en tratamiento en la Clínica General del Norte de Barranquilla, donde asegura ha recibido una buena atención. Los médicos le prometieron que después de la cuarta quimioterapia evaluarán el procedimiento para ver si continúan o cambian con este tratamiento.



"El apoyo de los médicos y enfermeras ha sido clave y fundamental en esta lucha que llevamos", sostiene ella para, de paso, agradecer a sus padres y dos hermanas por la paciencia que la han tenido en estos días del tratamiento por la irascibilidad.



"Deben ser los medicamentos que me ponen así. Hay días que me irrita el calor, el no poder salir, el encierro, todo me molesta y ellos me soportan con mucha paciencia".

Sigue con sus estudios

Valeria no se aparta de su compromiso académico pese al tratamiento. Asegura que mantiene contacto con sus profesores y compañeros, hace los trabajos que se le permiten y está al tanto de las clases. Teme que por su condición pueda perder la beca que con tanto esfuerzo ha sostenido en estos tres años.



"Este percance no será una excusa para dejar todo congelado allá, me costó mucho conseguir esa beca y por eso no puedo dejarla perder", dice al contar que cuando egresó del colegio Experimental de Barranquilla y se postuló a la beca la exigencia era que debía hablar ruso.



Aceptó las condiciones y estudió el idioma, casi que en un tiempo récord. También habla inglés. "Pude tomar las clases en inglés, pero preferí en ruso, algunos profesores no fueron condescendientes por ser extranjera, nunca hubo un trato especial, al contrario, cuando notaban alguna falencia me decían que si no podía con el idioma entonces para qué estaba allá. Me tocó estar a la par que mis compañeros rusos".



Son ocho horas de diferencia entre Kazán y Barranquilla. Por eso, madruga todos los días, primero a alimentar a su mascota y luego a revisar correos y tareas. Habla con sus amigos rusos, que le han ayudado en esta época y se conecta con los profesores para presentar sus trabajos.

Su deseo de servicio

Aferrarse a la oración ha sido clave para ella y su familia, lo que les ha permitido estar juntos para orar y, pese a la adversidad, agradecer por todas las cosas buenas que le ha tocado vivir a su edad.



"Siento que tengo que devolverle a la vida muchas cosas, así como me han dado a mí", dice Valeria.



Todas las tardes se encomiendan a la Virgen de La Misericordia, elevan sus plegarias en familia confiados en que pronto estará mejor. "No me canso de agradecer a la gente que me ha dado la mano, a los que hoy me tienen en sus oraciones y a los que me están esperando para seguir con mi vida".



En las charlas con su madre, que son muy seguidas, le recuerda que necesita mejorarse pronto para continuar con sus estudios en Rusia, recibir su título de médico, hacer una especialización y dedicarse ayudar a la gente.



Por eso añora que el tiempo pase rápido y que llegue ese día en que los médicos le digan que ya está curada, que no tiene nada y entonces armará una gran fiesta para celebrar, así como se lo está prometiendo a su madre, para que no la abandone en esta titánica lucha contra el cáncer.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69