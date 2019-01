Este sábado será la lectura del Bando del Carnaval de Barranquilla

La Lectura del Bando será un remolino de emociones, a las 8 de la noche de este sábado, la Plaza de la Paz será el sitio perfecto para que propios y turistas escuchen de la voz de Reina Carolina Segebre Abudinen, el decreto que le da inicio al Carnaval de Barranquilla 2019.

En el evento actuarán 500 bailarines, de 14 grupos del Carnaval. Ellos serán los encargados de mostrar una puesta en escena sin precedentes para celebrar los 100 años que cumpliría la eterna ‘Novia de Barranquilla’, Esther Forero, gran homenajeada, hasta el 5 de marzo.



Durante el evento también se realizará un minuto de silencio en homenaje a los cadetes fallecidos en el atentado que se perpetuó en Bogotá en el día de ayer, así ratificó la directora de Carnaval S.A.S, Carla Celia.



“El Bando será la muestra más grande de amor, el mismo que desde noviembre nos ha hecho preparar lo que ustedes disfrutarán en la noche del sábado; sé que este espectáculo los enamorará más de Barranquilla”, confirmó la soberana.

Así, la apertura de la fiesta que engalana a Barranquilla, será un remolino de emociones que hará devolver a los asistentes en el tiempo, los primeros carnavales, las primeras y más recordadas canciones de Esthercita Forero, y muchas cosas más.

El bando los enamorará más de Barranquilla FACEBOOK

TWITTER

Medidas preventivas

Serán repartidos en Barranquilla 200 mil preservativos este sábado en la Lectura del Bando, de acuerdo con las medidas expedidas por la Secretaría de Salud del Distrito.



Se contará con el siguiente esquema preventivo de salud: un módulo de estabilización y clasificación de pacientes-MEC, un puesto de socorro, tres ambulancias básicas de la Cruz Roja y una medicalizada de AMI, 126 socorristas de la Cruz Roja y 46 funcionarios de Secretaría de Salud (médicos, técnicos, personal logístico y administrativo).

200 mil preservativos serán repartidos FACEBOOK

TWITTER

Paralelamente se promocionarán campañas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual que pueden afectar a la comunidad. Por ello la entrega de preservativos y material educativo en las diferentes localidades y alrededor del lugar donde será el evento carnavalero.



Además se advierte sobre intoxicaciones por alimentos en mal estado o adulterados, consumo en exceso licor y exposición a altas temperaturas.

La secretaria Alma Solano Sánchez manifestó que el propósito es que visitantes y propios tengan un Carnaval alegre, en paz y saludable, por lo cual han hecho un llamado para que las IPS públicas y privadas activen su plan de contingencia para que en caso que sea necesario actuar de manera inmediata. “La integridad de cada ciudadano estará protegida con servicios de salud oportunos y acordes a la importancia de nuestras festividades”, puntualizó.



Las recomendaciones que hace la entidad son: Llegar temprano a los eventos y en lo posible ir acompañado; no llevar menores de edad, ancianos y mujeres embarazadas; identificar las zonas de evacuación y de atención de emergencias; no congestionar las zonas de evacuación; asistir con ropa cómoda; mantenerse hidratado; utilizar bloqueador solar para evitar una insolación; evitar el uso de espumas de Carnaval; escuchar y acatar las orientaciones de las autoridades; si toma medicamentos, no olvidar hacerlo antes de salir de casa; lávese las manos antes de manipular los alimentos y después de ir al baño; evitar consumir alimentos preparados en el espacio público; si va a consumir alcohol, comprarlo en sitios reconocidos; no conducir en estado de embriaguez, entregue las llaves; ante síntomas como dolores abdominales, diarrea, vómitos y fiebre, acudir al puesto de asistencia en salud.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

BARRANQUILLA

@jorgedelahozse