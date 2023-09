‘Trabajo, sí hay´’, la frase posteada por Valentina Lapeira Pumarejo en sus redes sociales, resultó ser el detonante que produjo el nacimiento de una gran iniciativa social que en dos años ha logrado que miles de barranquilleros se empleen de manera formal.



La historia inicia en el 2021 cuando la ciudad sentía los rigores de la pandemia del Covid-19 y los niveles de desempleo y desesperanza de cientos de familia rondaban en muchas partes.

Lopeira, administradora de empresas de la Universidad del Norte y apasionada por la innovación social, proviene de una familia que tiene negocios de restaurantes, actividad a la que está vinculada.



“En aquel entonces, estaba trabajando y necesitábamos contratar de manera urgente dos vacantes en nuestra empresa”.



Decidió publicar sobre las vacantes de los puestos en sus redes sociales. De manera desprevenida escribió la frase que es común verla en memes cuando de promocionar empleos se trata: ‘trabajo si hay’.

La sorpresa fue grande, en menos de un día tenía 200 solicitudes, algunas con excelentes perfiles como administradores de empresas y abogados que aspiraban a trabajar en cargos de auxiliar contable y cocinero.



“Ese momento fue revelador, pues me hizo darme cuenta del deseo que tienen los colombianos de encontrar un empleo digno”.

Nace Martes de Vacantes



Desde aquel lejano martes, Valentina inició una loable tarea: conseguirle trabajo a la gente que lo necesitara.



Como la idea la puso en marcha un martes y martes rima con vacantes, así de sencillo y sin darle tanto vueltas al asunto decidió colocar en sus redes sociales el espacio Martes de Vacantes.

El desempleo en el país es uno de los problemas que golpea a todas las regiones. Foto: iStock

“Fue en ese momento que me propuse encontrar empleo para al menos el 50 por ciento de las personas que habían enviado sus hojas de vida, considerando que si lograba esto impactaría la vida de muchas familias”.



Durante los dos años siguientes, continuó publicando oportunidades laborales en sus redes. “Hemos logrado emplear más de 3.000 personas en los dos años que llevamos”.



Asegura que la gratitud de las personas ha sido como la gasolina para seguir con esta iniciativa. “Publicábamos los martes los cargos vacantes que habían. Yo le decía a las personas por mi Instagram, hoy es martes de vacantes, acuérdense de enviarme, por favor todos los cargos que tengan o si saben de alguien acuérdese que de pronto ese trabajo ustedes me manden, puede ser lo que otra persona esté buscando”.



Así fue como comenzó a recibir ofertas de todos lados. A su iniciativa se sumaron voluntarias que ayudaban a conseguir ofertas laborales. “Todos los martes, pum, pum, pum, voluntarios de recursos humanos y de dueños de empresas y de emprendimientos mandaban sus ofertas”.



Desde entonces Martes de Vacantes ha logrado ubicar en el sector laboral formal a más de 3.000 personas de diferentes profesiones. Desde conductor y bodeguero hasta cargos altos con salarios de 12-13 millones de pesos.

Los mensajes de gratitud no han parado. Como el de Paola: “Quería agradecerte por qué mi pareja que se encontraba en un trabajo en un pueblo muy lejos de nosotras por falta de oportunidades acá en Barranquilla pudo venir y aplico a una de tus vacantes publicadas. Ya tiene casi dos semanas de estar acá trabajando”.



También está el testimonio de Maria José, una cosmetóloga esteticista, estudiante de tercer semestre de psicología, quien gracias a Martes de Vacante cuenta y consiguió empleo en Barranquilla, “un empleo que me ayudó a subir de nivel profesionalmente y que por ende, me permite ayudar a mi familia. Infinitas gracias a Martes de Vacantes por la oportunidad que le brinda a cada uno de los colombianos de seguir surgiendo en este país donde muchas veces las oportunidades son escasas”.

Un nuevo espacio



La idea se creció cuando Lopeira notó que muchas de las hojas de vida que recibieron eran demasiado extensas y contenían numerosos certificados, lo cual desalentaba a los empleadores y resultaba en el descarte.

Facebook Twitter Linkedin

Valentina Lopeira Pumarejo y su socio Daniel Zapata Ochoa. Foto: Cortesía Valentina Lopeira

Es cuando decide asociarse con Daniel Zapata Ochoa, Administrador de Empresas de la Universidad del Norte, quien proyectó la idea a un segundo nivel, una página web en la que ofrecen distintos servicios que apuntan ayudarle a los interesados a encontrar esos cargos, vacantes o aplicar y poder sobresalir.



La página web trabaja con inteligencia artificial y ofrece muchos beneficios para las personas.



“Realizamos perfilamiento de hojas de vida, simulacros de entrevistas para que cuando las personas lleguen una entrevista, pues sepan cómo actuar, hablar, vestirse, que decir que no debe decir y sobre todo qué lenguaje utilizas. Con sicólogos, expertos en reclutamiento y selección”, explica ella, quien aclara que si bien estos paquetes tienen un costo, el resto de la página web para los candidatos es completamente gratis.



Ya cuenta con 100 empresas en todo el país, como Arturo Calle, Muebles Jamar, entre otras y por lo menos 5.000 candidatos que están atentos a que aparezca su oportunidad.



“Queremos abarcar muchas más, entonces les estamos dando la posibilidad a todas las empresas que conozcan y sientan el valor, el poder de Martes de Vacantes para publicar todas las vacantes que quieran en nuestra página web, ya sea vacantes, confidenciales o con el nombre de la empresa como ellos quieren”, puntualiza Lopeira.

