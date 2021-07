La investigación sobre el poder  nutricional de la mosca 

La mosca, ese pequeño insecto de unos tres milímetros que está en todas partes y que su presencia no hace más que molestarnos, es uno de los organismos valiosos para la investigación biológica.



El cuento no es nuevos. Desde hace más de un siglo se utiliza como modelo para impulsar miles de investigaciones, y algunas han ganado el premio Nobel.



Se estima que en estos momentos no menos de 5.0000 investigadores trabajan con este organismo en temas asociados al cáncer, drogadicción, epilepsia, deficiencias del sistema inmunológico, cardiopatías, entre otras.

Ahora estos dípteros están siendo mirados como una potencial fuente proteínica que tendría uso en la alimentación de animales y hasta para el consumo humano.



Y esta es lo que mantienen ocupados a un grupo de investigadores barranquilleros que trata de responder la pregunta: ¿podría una mosca ser parte de la solución para el problema de la seguridad alimentaria de la región Caribe?



El estudio hace parte del grupo de investigación Max Planck de Genómica y Biodiversidad, que cuenta con el apoyo y financiamiento de la Universidad del Norte de Barranquilla y el Instituto Max Planck de Biología Evolutiva, de Alemania.

La mosca permite ser cultivada en diferentes zonas. Foto: Prensa Uninorte

Los investigadores llevan más de un año estudiando la mosca negra soldado (Hermetia illucens), propia de esta región, la cual cuenta con antecedentes positivos frente a su potencial nutricional. Se estima que hay unas 120.000 tipos de mosca.



Los estudios muestran que la mosca negra soldado es un insecto modelo para reciclaje de materia orgánica y producción de biomasa con alto valor nutricional como fuente alternativa de proteínas en la alimentación de animales y humanos.









Una de sus características es que está en muchas ciudades, es altamente adaptable y permite ser cultivada en diferentes zonas del país. Además, para la investigación es un recurso disponible, ya que son baratas de mantener en el laboratorio y se reproducen con mucha rapidez.

Más apuestas de la investigación

Anahí Barros, microbióloga y estudiante de la maestría en Ciencias Naturales de la Uninorte, señala que la mosca negra soldado es un insecto modelo que permite su uso potencial en la producción industrial de alimento para animales y consumo humano.



"Es importante identificar qué hay en biodiversidad de moscas urbanas en Barranquilla basado en distintos tipos de residuos orgánicos. Vamos hacer una descripción de sus características, las cuales nos den luces sobre su potencial para el cultivo a escala", señala Barros.

Es importante reconocer el problema social de cara a la inseguridad alimentaria que atraviesa el país, especialmente la región Caribe FACEBOOK

A su turno, Rafik Tarek Neme, docente del departamento de Química y Biología de Uninorte, doctor en Ciencias Naturales, explica que trabajan con una sola especie, y se enfocan en obtener la información genética de esta mosca que está presente en diferentes partes del país.



“Tenemos unas muestras de Cartagena, unas que vienen de Bogotá y muestras recolectadas en Barranquilla", señala.



La investigación será la base para entender cómo la mosca negra soldado pueden llegar a ser introducida en la alimentación de poblaciones y suplir necesidades, especialmente a nivel nutricional.



"Es importante reconocer el problema social de cara a la inseguridad alimentaria que atraviesa el país, especialmente la región Caribe, donde el 65 por ciento de los hogares no contaban con el mínimo de seguridad alimentaria para 2015, situación que no muestra indicios de superarse", advierte el investigador Tarek Neme.



Cecilia Torres, nutricionista y estudiante de la maestría en Ciencias Naturales, explica actualmente las larvas de la mosca negra soldado son usadas como una fuente de proteína y nutrientes para aves de corral, cerdos y peces.



"Alrededor del 50 por ciento del peso de un insecto corresponde a un contenido proteico", destaca Torres



Los investigadores no descartan el desarrollo tecnológico que permita la producción de harina de insectos para su empleo en nutrición animal.

La mosca ladrona hace parte de la familia de los asílidos, que está compuesta por más de 7.100 especies. Estas moscas se caracterizan por ser robustas y tener espinas en las patas. Foto: Guillermo Ossa Riaño / ELTIEMPO

De allí que también se hable de la producción a escala industrial de moscas negra soldado, de modo semejante a como se hace en la ganadería o acuicultura, y que permita producir miles de kilos de biomasa de larvas mensual o semanalmente.



"Queremos indagar sobre los factores que influyen en la aceptación del consumo de insectos a nivel poblacional, si hay aceptación cambiando la forma en que la presentamos", describe Torres.



Por eso, la próxima vez que vea una mosca no piense que este es un insecto solo para aplastar.

