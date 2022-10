“Si ya no está vivo, nos gustaría poder enterrarlo acá en Países Bajos”. Las palabras son de Hanna Sas, hermana de Willem Kees Sas, el ciudadano neerlandés que vivía en Barranquilla y cuyo paradero un año después aún no se conoce.



Las declaraciones de la mujer fueron entregadas al diario local El Heraldo, quien hizo un angustioso llamado a las autoridades colombianas para que encuentren el cuerpo de su hermano, quien fue reportado como desaparecido en Barranquilla desde el pasado 27 de agosto de 2021.

Al hombre, de 49 años, lo sacaron unos sujetos de su casa en el barrio Lucero. Herido y con las manos atadas, lo montaron en su carro, de acuerdo con las investigaciones que realizan las autoridades.



La mujer estuvo en Barranquilla y conoció la casa en la que vivía su hermano y destacó las reparaciones que le había hecho al inmueble.



Sobre la desaparición de su hermano contó que en agosto recibió un mensaje en español, idioma que si bien los hablaba de manera fluida, puesto que además de Colombia había vivido en España, siempre escribía sus mensajes en su lengua natal, lo que de inmediato la alertó.



“Cuando recibí mensajes de texto con un idioma que mi hermano nunca usaba di la voz de alarma”, subraya en sus declaraciones Sas al diario barranquillero.



La mujer dijo que su hermano les había contado que estaba muy contento y feliz de vivir en Barranquilla. Aquí había hecho varias inversiones en inmuebles, y estaba alistando un hostal para recibir a turistas extranjeros.

Ya van tres capturas por este caso

Días después de su desaparición, la comunidad vio cómo un hombre de tez morena y quien responde al nombre de Kevin David Peña Ramos, expareja del extranjero, trasladaba los artículos de la vivienda en un camión de trasteos.



Este último ciudadano se convirtió en el principal sospechoso para las autoridades. Unas semanas después fue capturado.

Meses más tarde, cayeron dos personas más que, presuntamente, habrían participado en su desaparición y se encuentran hoy presas en la cárcel El Bosque.



“El CTI halló rastros de sangre en la casa que salían de uno de los cuartos y que terminaban en el patio, por eso llevaron excavadoras especiales e inspeccionaron el patio de la casa en Lucero, porque creían que los que lo amordazaron lo habían asesinado y enterrado en su propia residencia”, contó el informante al periódico El Heraldo.



Ese medio conoció que el vehículo fue encontrado en un parqueadero del sur de la capital del Atlántico y los investigadores hallaron rastros de sangre en la tapicería.



Peña Ramos fue enviado por un juez a la cárcel distrital El Bosque por desaparición forzada y hurto cibernético. Según un fiscal, este sujeto sustrajo entre $ 69 millones y $ 76 millones de la cuenta bancaria de la víctima, suplantando su identidad.





Adicionalmente, presumen que habrían sacado unos $ 200 millones en efectivo de la vivienda de ‘Guille’, como también era conocido el neerlandés.



Las investigaciones de las autoridades indican que los involucrados en el proceso tomaron el vehículo y en él viajaron a Cali días después de la desaparición de Willem.



También estuvieron en Medellín, se hospedaron en hotel e hicieron otras actividades, posiblemente con el dinero del desaparecido.



Tras ese periplo por varias ciudades, regresaron e intentaron vender el carro en $ 5 millones, pero las autoridades lo incautaron. El ente acusador asegura que los señalados pretendían quedarse con al menos 12 propiedades que Willem Kees tenía en Barranquilla.

Designan grupo especializado de la Fiscalía y el Gaula



La Fiscalía designó un fiscal especializado para atender este caso, en el que participan hombres del Gaula Militar para encontrar el cuerpo del ciudadano extranjero.



Trascendió que se está buscando llegar a un acuerdo con los tres implicados, sindicados de haber apropiado de los bienes de la víctima.



“No puedo decir qué banda participó en esta desaparición, no tengo soporte probatorio, pero sí puedo mencionar que ha habido cuatro actividades orientadas a lograr la identificación del lugar donde se encontraría la víctima; sin embargo, no ha sido posible ubicarlo”, dijo a periódico local, el director de la Fiscalía Seccional Atlántico, Justino Hernández,

