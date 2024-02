Enrique Pérez, el vigilante que inspira y enseña a través de la superación

Enrique Pérez, un exmilitar de la Armada Nacional, encontró una nueva oportunidad para reinventarse y construir un futuro próspero. Gracias a los programas y estrategias de formación del Sena, Enrique se certificó como Técnico Laboral en Seguridad de Instalaciones, convirtiéndolo en un profesional altamente calificado para responder a las demandas del sector productivo.



Pérez fue uno de los aprendices destacados durante su formación, pues su historia de vida se enmarca en la lucha diaria que vive una persona en estado de discapacidad en la sociedad actual.

Él es hijo de campesinos y oriundo de un pueblo enclavado en los Montes de María, Los Palmitos, Sucre, del que fueron desplazados debido a la violencia que se vivía en los años 80 y 90, en los que se padeció el flagelo de la guerrilla y el paramilitarismo.



“No me quedaban más opciones que tomar un bando o el otro, pero gracias a esos consejos de cuna, de esos principios que me engendraron a mí, que me hicieron ser lo que soy hoy en día, tomé la mejor decisión. Entonces fue cuando me enfilé para prestar el servicio militar en la Armada Nacional”, contó el hombre.



Su vida militar la desarrolló en el sur de país, en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas. Años después fue trasladado al Caribe y en un operativo de impacto nacional perdió sus extremidades inferiores al entrar en un campo minado.



Quedar con vida fue su mayor impulso para seguir adelante. Enrique descubrió que por su nueva condición debía enfrentar cada día como un reto.



“Yo al verme en esta situación y verme con vida, que es el regalo más precioso que puede tener un ser humano, dije: tengo que hacer algo, yo no puedo quedarme acá, tengo que levantarme”, explicó el hombre.

Una segunda oportunidad

Es así como comienza a poner su experiencia al servicio de la sociedad, como vigilante en una empresa de seguridad.



“Llego a una empresa de seguridad, como es Proteger Seguridad, que abre las puertas en un programa muy hermoso de inclusión laboral a personas en condición de discapacidad, y en el cual el Sena ha podido capacitarnos para que brindemos mayor confianza a nuestros protegidos”, indicó.



Hoy se desempeña con gran confianza en sitios de gran afluencia de público en la ciudad y agradece todo lo vivido en su proceso de formación. Además, resaltó que nunca sintió diferencias entre sus compañeros aprendices.

