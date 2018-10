Amanita, una plataforma web para reciclar

Para Zania Roa la basura no existe. En ese arrume de desechos de las ciudades, ella ve recursos naturales desaprovechados y desperdiciados que tienen uso como materia prima en las grandes industrias.

Roa, microbióloga de la Universidad de Los Andes con especialización en Gestión del Desarrollo, tiene claro que en Colombia y el mundo es creciente el número de empresas que están innovando con el uso de materiales reciclados como materia prima.



“Desde fibras para maletas, ropa y calzado, hasta piezas de construcción como ladrillos, madera plástica, insumos para impresión 3D, y hasta equipos celulares, hoy son miles los productos que elaborados con materiales ciento por ciento reciclados o con un alto porcentaje de compuestos recuperados”, explica Roa.



Sabía que los grandes auspiciadores de este proceso, que al día mueve millones de pesos, son los recicladores de calle. Pero por la informalidad y marginalidad en la cual se mantienen su trabajo es un sector que se ha desarrollado como si fuera mercado negro, debido a que los proveedores no son constantes, la materia prima en muchos casos no es de calidad y abundante, como lo demanda la industria.



Lo que comenzó para Zanía como un proyecto de trabajo social para apoyar a los recicladores en aspectos como alimentación, ropa y formación, tuvo un giro tras conversaciones con más de 100 de estas personas, ubicadas en diferentes ciudades.



“Entendimos que más que ‘caridad’, ellos querían ser respetados y reconocidos en su esfuerzo como cualquiera quiere que lo reconozcan por su labor. En otras palabras, querían que les pagaran lo justo por el material que con tanto esfuerzo recuperaban”, recuerda.

Zania Roa, microbióloga de la Universidad de Los Andes, creadora del portal de reciclaje Amanita. Foto: Archivo particular

Después de estar sumergidos en el mundo del reciclaje durante casi dos años, la idea y sueño de ayudar a los recicladores de la calle fue aterrizada en un concepto de negocio mucho más claro, para lo que desarrolló procesos de validación de mercado y finalmente concretó los esfuerzos en el modelo de negocio que hoy se llama Amanita. El proyecto nació en Barranquilla hace alrededor de un año gracias al apoyo del programa Apps.co, del MinTIC, y de Innomake, que es el operador de este programa en la costa Caribe.



La iniciativa es un portal web www.amanita.com.co que facilita que compradores y vendedores de materiales reciclados puedan ponerse en contacto directo, evitando la gran cantidad de intermediarios que existen hoy.



“Nuestro sistema permite que grandes industrias que generan desechos o excedentes para ellos inservibles, puedan comercializarlos a través de nuestra web, e igualmente que medianas y pequeñas organizaciones o fundaciones dedicadas al reciclaje puedan encontrar la mejor opción para comercializar el material que están recuperando”, explica la mujer.

Esta página les permite a proveedores y compradores tener un mapa del reciclaje en el país. Por ejemplo, aquí los colegios o fundaciones presentan material que han reciclado en sus instalaciones como tapas, botellas plástica, papel o cartón, cuyo peso y cantidad la ofrecen en la página en donde aparecen los compradores y fijan el precio de la compra.



“Queremos promover mayor transparencia en los precios, disminuir en la medida de lo posible la manipulación, la especulación y la intermediación y finalmente la web servirá como punto de referencia de oferta y demanda de diferentes materiales, ayudando a generar información”, dijo Roa.



Amanita pertenece en un 20 por ciento a una fundación que trabaja para mejorar las condiciones de vida de los recicladores, lo que implica que parte de las utilidades de la empresa irán a financiar programas dirigidos al beneficio de los recicladores y sus familias.



La plataforma está completamente abierta para el uso de todos los que buscan vender su material reciclable.

El desafío

Conseguir material reciclable de buena calidad en Colombia no es una tarea fácil, y ese es uno de los servicios claves.



“Hay serios obstáculos para conseguir el material que necesitan las empresas, en la calidad, la disponibilidad y el flujo que sus sistemas de producción requieren”, señala Zania.



De acuerdo con los estudios de Amanita, en Colombia cerca del 70 por ciento del material que se recicla es recuperado por recicladores informales que viven en condiciones de pobreza. También están las fuentes generadoras de material (casas, edificios, empresas, conjuntos, entre otros), que no cuentan con los mecanismos, la información y los incentivos adecuados para separar y entregar los materiales que desechan a quienes realmente les garantizan que se reincorporaran de nuevo al sistema productivo.



“El reciclaje ya no puede ser visto como una simple tendencia de momento o una moda”, sostiene Zania.



Roa considera que, a través de la plataforma, se plantea que este proceso sea entendido como un sistema de producción que se está abriendo paso rápidamente. No obstante, agrega que como en todo nuevo modelo, todo está por hacerse.



REDACCIÓN NACIÓN