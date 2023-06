Una rótula fracturada, dos costillas fracturadas y laceraciones en la cara y diferentes partes del cuerpo son las heridas que tienen el profesor Sonny De La Hoz Lozano, quien recibió una brutal golpiza hace ocho días por parte varias personas que lo acusaron de haber violado a una niña de cuatro años de edad.



(Además: Así es el mero, el pez gigante del Caribe que lucha por sobrevivir)



El caso se registró en el pasado lunes 6 de junio en el Centro de Atención Infantil (CDI) del barrio Carlos Meissel, en el suroccidente de la Barranquilla.

Allí llegó el padre de una niña de cuatro años de edad, buscando a un profesor que supuestamente había abusado sexualmente de la pequeña.



(También: Tristeza en Barranquilla por muerte de joven sicóloga en accidente vial)

Facebook Twitter Linkedin

El profesor Sonny de la Hoz recibió un mes de incapacidad. Foto: Cortesía Sonny De la Hoz

Al lugar ingresaron dos hombres, luego de empujar al portero del establecimiento y amenazarlo. Una vez identificaron al profesor Sonny, le pidieron que se sentara en una silla.



“No sabía qué estaba pasando. Creí que era un atraco”, le dijo el profesor De la Hoz a EL TIEMPO. A los pocos minutos, ingresó el padre de la niña que, sin mediar palabras, lo golpeó.



Enseguida, los otros dos hombres también procedieron a golpearlo. “Me tiraron al piso y los tres me pegaban trompadas y patadas por todo el cuerpo. Le quitaron el bolillo que tenía el vigilante y también me dieron con eso”, dijo el profesor que no alcanzó a defenderse.



“No sé cuánto tiempo duraron pegándome. Las profesoras y las señoras de la cocina se metieron y lograron que pararan. Llegó la Policía y me metió en una oficina. Luego debieron llamar al Esmad para que me sacara en tanqueta”, recuerda De la Hoz.



(Lea: $50 millones por responsables de ataque en Siape que dejó 2 muertos y 6 heridos)

Saquearon y acabaron con el CDI

😱 Así quedó el CDI del barrio Carlos Meisel en Barranquilla.



La turba destruyó todo.



Más de 50 menores quedan ahora sin atención.



Los desmanes se registraron porque la comunidad señala a un trabajador del hogar de haber abusado de una niña de 4 años. pic.twitter.com/kmN97Qeyhm — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) June 6, 2023

La situación llevó a que unas 500 personas se agolparan en las afuera del CDI tratando de hacer justicia por sus manos.



Cuando llegó la Policía, se registraron enfrentamientos. Algunas personas atacaron con piedras y palos a los uniformados.



Los vándalos aprovecharon que la Policía salió escoltando al profesor hasta un centro médico y entraron al CDI y lo saquearon.

Facebook Twitter Linkedin

Autoridades buscan a los responsables de los destrozos. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Se llevaron desde las neveras y muebles, hasta el mercado y los platos. En los videos que rondan en las redes sociales se aprecia a mujeres y hombres saqueando el lugar.



Hasta en la madrugada siguieron llegando los vándalos que arrancaron las puertas, ventanas, lavamanos e inodoros. El lugar quedó devastado, solo paredes.

La semana pasada se logró recuperar parte de los objetos robados. Una persona fue detenida.



Unos 500 niños del suroccidente de Barranquilla, de entre 0 y 5 años, son los afectados. Ellos llegan aquí todos los días a ser cuidados, reciben alimentación y estudio por parte de profesionales, mientras que sus padres trabajan.

'No tengo contacto con los niños'

Con el paso de las horas, se comenzó a esclarecer la inocencia del profesor De la Hoz.



La madre de la niña dijo en entrevista a un periodista que la pequeña se había equivocado.



A través de varios medios de comunicación local, trascendió que el informe de Medicina Legal revela que la niña no había sido víctima de abuso sexual, descartando la acusación del padre de la menor.

A la niña nunca le di clases, soy maestro de apoyo, ellos tienen su maestra titular y un auxiliar pedagógico que los acompañan a donde necesiten ir FACEBOOK

TWITTER

“A la niña nunca le di clases. Soy maestro de apoyo. Ellos tienen su maestra titular y un auxiliar pedagógico que los acompañan a donde necesiten ir. No tengo contacto con los niños”, enfatizó el docente de música y artes de 53 años de edad, quien completó su segundo año trabajando en el CDI de Carlos Meissel, asegura.



El profesor fue llevado a un centro asistencial, donde le tomaron puntos en la cara, además de la intervención quirúrgica para reconstruirle la rótula de la pierna izquierda. Le dieron un mes de incapacidad ante la gravedad de las heridas.



“Tengo trauma ocular, puntos en la cara, me despedazaron la rótula, fracturaron costillas. Me dejaron en una silla de ruedas”, agrega el docente.

La comunidad realizó una marcha en favor del profesor

Estudiantes y amigos del profesor Sonny De la Hoz marcharon en Santo Tomás exigiendo justicia. El docente fue acusado de abusar de una menor y recibió una golpiza que lo tiene en una cama. pic.twitter.com/lfTNAyBSn2 — leonardo herrera (@leoher70) June 13, 2023

El profesor Sonny De la Hoz es padre de dos hijos. Reside en el municipio de Santo Tomás, a 30 minutos de Barranquilla, donde es conocido por su trabajo como instructor de música y arte.



Fundó una escuela de música en el vecino municipio de Polonuevo, de donde es oriundo y en el que viven su madre y hermanas.

Facebook Twitter Linkedin

Muchas personas salieron a marchar en apoyo al profesor Sonny De la Hoz. Foto: Tomada de las redes sociales

Este domingo, los habitantes de Santo Tomás organizaron una marcha con globos y camisetas blancas exigiendo a las autoridades justicia por el brutal ataque del que fue víctima el profesor.



Hombres, mujeres, niños y niñas, y exalumnos salieron a la calle del pueblo a ofrecer la solidaridad a De la Hoz, quien ya interpuso una demanda penal contra los agresores por intento de homicidio.



Hoy en su casa, casi que inmóvil por la golpiza recibida, asegura que lo que más le duele no son los hematomas ni heridas, sino la agresión de la que fue víctima de algo que no cometió. "No confirmaron lo que les dijo la niña, sino fue atacar".



(Le puede interesar: La lucha de Marly para que su hija sea una profesional de la Universidad del Atlántico)



“He sido un buen trabajador, entregado a lo que hago”, dice el hombre, quien ahora espera recuperar las fuerzas para regresar a trabajar y olvidar este doloroso episodio.

En Twitter @Leoher69

Si tienes una historia que quieres que cuente, escríbeme a leoher@eltiempo.com

La más noticias de Barranquilla aquí