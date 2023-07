Dos mesas interinstitucionales organizó este miércoles la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con la gobernadora Elsa Noguera y alcaldes de seis municipios del Atlántico para revisar la continuidad del proyecto Autopistas del Caribe.



En el encuentro también participaron la gobernadora encargada de Bolívar y representantes de las alcaldías de Cartagena, Turbaco, Arjona y congresistas, toda vez que se trató la obra del corredor de Carga Cartagena - Barranquilla.

Dicho proyecto plantea la puesta en marcha de 253 km de operación y mantenimiento, la construcción de 8 intersecciones. 74,58 km de construcción de doble calzada, 19,80 km de construcción de variantes y la construcción de 16 puentes peatonales.



Dice la ANI que esta iniciativa privada necesita para su desarrollo de 6,2 billones de pesos, por lo que el recaudo de peajes se convierte en una fuente de ingresos para el pago de inversiones, operación y mantenimiento. Sin embargo, está en riesgo y podría estar cerca de una liquidación anticipada del contrato.

“Sería desafortunado que por condiciones de liquidez deba llevarse la terminación anticipada del contrato, teniendo en cuenta que desde diciembre del año 2021 el cobro en la caseta de peaje Turbaco se encuentra suspendido y ha generado un déficit de $ 84 mil millones”, indicó Lyda Esquivel, vicepresidente Ejecutiva de la ANI.



Ante este panorama, desde la entidad aseguran que se requiere la instalación de un peaje en Arroyo de Piedra, corregimiento de Luruaco (Atlántico). A lo que la gobernadora Elsa Noguera, la alcaldesa de Luruaco y mandatarios de otras poblaciones del departamento se opusieron.

gobernadora Elsa Noguera Foto: Gobernación del Atlántico

“Los peajes del Atlántico se siguen pagando oportunamente, con tarifa diferencial para las personas que viven alrededor de los municipios, pero lo cierto es que aquí hemos sido cumplidos. Es precisamente por eso qué no estamos de acuerdo en la instalación de nuevos peajes. Eso lo conversamos ayer (miércoles)”, declaró la mandataria departamental en Emisora Atlántico.

Un rechazo que viene desde hace un par de años



Noguera agregó que no hay confianza por parte de las comunidades, toda vez que se pagan peajes, pero no se ejecutan las obras en las vías nacionales que cruzan al departamento.



“Lo que les hemos dicho es que inicien obras, recuperen la confianza por parte de los atlanticenses y que después se podrá pensar más adelante en el peaje de Arroyo de Piedra, siempre y cuando sea para mantenimiento (…) Hay factores externos como el peaje de Turbarco, que no depende de nosotros y que sí está poniendo en riesgo la concesión”, manifestó la gobernadora.



Hay que recordar que ya en 2021 la mandataria y la comunidad habían rechazado la posibilidad de un peaje en Arroyo de Piedra por atentar contra la reactivación económica y el turismo. El entonces presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez, descartó la idea de instalarlo, tras acordarlo con las autoridades del departamento.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla