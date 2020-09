La fundación que apoya a niños y campesinos de Baranoa, Atlántico

Desde los 7 años, Jorge Sierra Natera mostró su vocación de servicio hacia los demás. Pero no fue sino hasta los 16 cuando creó la Fundación Doce sonrisas de Jesús Baranoa (Dosojeba), en el municipio de Baranoa (Atlántico).



En la entidad sin ánimo de lucro, brinda educación integral a niños en condición de vulnerabilidad e impulsa el emprendimiento social entre las comunidades campesinas.

“A raíz de la discriminación, la falta de oportunidades y el maltrato que viven algunos niños en Baranoa, la fundación promueve la educación integral en valores a 250 niños vinculados, educándolos como ciudadanos y de manera espiritual”, explica el joven, ahora con 23 años.



Además de niños entre los 0 y 15 años, pertenecen 90 parejas de adultos mayores que se dedican a la agricultura, elaboran y comercializan productos derivados del maíz.

Solidaridad con lo típico

La fundación Dosojeba, como se le conoce, apoya esta actividad necesaria para el sustento de las familias y promueve la comercialización de las recetas como bollos de mazorca, mazamorra o buñuelos de queso, típicos de la región, en otros sectores.



Sierra se considera un “solidario que identifica las raíces y estilo de vida campesina en nuestra región Caribe”, y, por ello, su propósito es dignificar la labor de quienes trabajan en el campo.

Todos los fines de semana, él y su equipo de voluntariado supervisan las actividades agrícolas, la producción y las ventas de los productos gastronómicos en cada uno de los hogares vinculados a la Fundación Dosojeba, con el propósito de mejorar sus condiciones laborales y aumentar los ingresos de las familias.



El 25 de junio de 2013 es la fecha en que el joven Sierra Natera legalizó su entidad sin ánimo de lucro y, desde entonces, él ha sacado adelante múltiples proyectos sociales para aportar a la educación, al bienestar y a la economía de la comunidad campesina.

Entre las iniciativas están la ciclorruta de padres e hijos, la expoferia agrícola y gastronómica de maíz, el Festival del humor y el empoderamiento a la mujer.



“No contamos con ninguna ayuda gubernamental. Conseguimos ayudas con donaciones. Siempre hemos estado en innovación, buscando como ayudar a quien lo necesita”, señala Sierra.



Con él, trabajan arduamente 32 voluntarios en el desarrollo de actividades socioculturales y de emprendimiento.



Él reconoce que aunque consolidar su proyecto social no ha sido fácil, su mayor motivación en toda esta experiencia.



Es “tener la satisfacción espiritual cuando extiende su voz y solidaridad a familias que carecen de algún tipo de apoyo, cuando Dios me permite ayudar a alguien. Esa persona sonríe, agradece y me regala algunas palabras, eso es lo más bonito que puede perdurar en nuestros corazones”, manifiesta Sierra Natera.



Sierra invita a los jóvenes a realizar acciones solidarias, a generar el bien común e igualdad de oportunidades.



“Es necesario ser semillas de cambio entre las personas que necesitan ser defendidos y apoyados, dando inicio a una nueva esperanza para ellos”, remata.

Maira Arenas

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla