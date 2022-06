El vacío que hay en legislación colombiana sobre cuáles son los terrenos privados y públicos, las normas urbanísticas que son compatibles con el mar, es lo que permite el desorden que reina en muchas de las zonas costeras del Caribe.



La situación es aprovechada por particulares para invadir estos bienes de uso público del Estado.

Lo anterior se refleja en situaciones como las denunciadas por la misma autoridad marítima en las playas del Atlántico, donde reporta 580 ocupaciones ilegales y 535 trámites de restituciones.



De estas hay una que lleva 12 años engavetadas en una alcaldía, sin que hasta el momento se resuelva nada.



Y el Caribe está lleno de casos similares. En Playa Salguero, en Santa Marta, explica el investigador Camilo Botero, de la Universidad Sergio Arboleda, seccional Caribe, fue una zona que se llenó de exclusivos condominios y ahora la erosión se los está tragando porque se construyó donde no se debía construir.

Camilo Botero, investigador de la Universidad Sergio Arboleda. Foto: Prensa Universidad Sergio Arboleda

“Lo más preocupante es que legalmente no hay forma de iniciar un proceso de sanción porque la norma está llena de vacíos y duplicidades, respecto a donde se puede construir, donde no, con qué técnicas, cuantas áreas hay que dejar para que el mar pueda entrar en tiempo de temporales”, precisa Botero, quien desde hace ocho años trabaja en la investigación en Ley de Costas para Colombia.



Botero explica que cuando se construye sobre la playa, la Dimar realiza la investigación administrativa para demoler esa edificación al particular que construyó en terrenos públicos, pero es la alcaldía quien debe enviar a la Policía para ese procedimiento.



“Como no hay una legislación que haga seguimiento y obligue al alcalde a realmente hacer eso, al final el mandatario no lo hace. En algunos casos porque tiene intereses particulares también en esa misma construcción”, sostiene para referirse a esas denuncias de restitución de predios costeros que duermen en los despachos oficiales.



Lo complicado de esta situación en que muchas de las construcciones que están sobre el litoral del Caribe conllevan acelerar la erosión. “El 90 por ciento se da porque las personas construyen sobre la playa”, indica Botero.

Ni el turismo está regulado

El desarrollo turístico en nuestras costas, sobre el que se tejen muchas esperanzan para poblaciones como Puerto Colombia (Atlántico) donde en estos momentos se invierten unos 150 mil millones de pesos en proyectos que le apuntan a potencializar este sector como forma de reactivación económica, tampoco está reglamentado, no está regulado desde ningún punto de vista.



Botero sostiene que no hay reglas sobre cómo hacer buceo, ni operar el turismo náutico, “se llaga hasta extremos de que prohíban la pesca deportiva por un asunto de animalismo cuando esa es una oportunidad de desarrollo económico para las comunidades locales que están frente al mar. Se protege a los animales pero pasan hambre las personas”.

La importancia de la regulación

Botero enfatiza en la necesidad una normatividad integral costera, ante la insuficiencia de los organismos del Estado de ejercer un verdadero control, vigilancia y cuidado sobre el millón de kilómetros cuadrados de áreas marinas y costeras del territorio nacional.

La Capitanía de Puerto durante acciones de vigilancia en la zona costera del Atlántico. Foto: Cortesía Demetrio Aguas

Mientras muchas entidades del Estado se han ido reformando desde la Constitución de 1991, no pasa lo mismo con las entidades que tienen competencia con el mar y las costas.



“Eso ha llevado a que tengamos entidades anacrónicas con respecto a los retos actuales que tienen las áreas marinas y costeras”, puntualiza.

Foro sobre ley costera en el Senado de la República

La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República (COT) y la Universidad Sergio Arboleda, Santa Marta, realizarán este viernes el Tercer Foro Internacional, que este año versará sobre los 50 años de la primera ley de gestión costera del mundo.



Desde las 8:00 a.m. en el Recinto de Sesiones de la COT del Senado de la República, los interesados podrán conocer sobre la necesidad de una legislación integral de las áreas marinas y costeras. La trasmisión puede ser seguida también por los canales institucionales del Congreso.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

