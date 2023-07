Édison Herrera y Jesús Revuelta son un par de jóvenes cuya amistad nació jugando fútbol en los barrios populares de Barranquilla, donde se entendían bien tocando el balón. Esa llave en el terreno de juego fue clave para llevarla a los negocios y hoy es un ejemplo a mostrar a los emprendedores costeños.



Han pasado más de 15 años desde aquellos días donde todo era fútbol. Hoy ese par de ‘peleaos’ crecieron y se convirtieron en talentosos profesionales, que han aprovechado la confianza de esa amistad para impulsar un emprendimiento que ya comenzó a dar sus primeros frutos.

😋 ¿Sabías que hay una fábrica de patacón en pleno❤️de Barrio Abajo?



👩‍🍳Te contamos la historia de estos emprendedores barranquilleros, que con el respaldo de @Oportunidadesbq y @DesEconomicoBAQ montaron su propia fábrica de patacones, exportando hacia Estados Unidos 🇨🇴➡️ 🇺🇸. pic.twitter.com/jNg0p42Ars — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) June 26, 2023

Herrera y Revuelta son los creadores de Mr.Patacón, un negocio que está exportando a New York (Estados Unidos) unas 44 toneladas de plátano verde pelado empacado al vacío, cuya demanda es de un restaurante que lo utilizan de manera especial para sopas.

Aspecto de los patacones empacados al vacio. Foto: Kronos

Pero la fuerza de su emprendimiento está en su producto estrella: el patacón. En los próximos días estará saliendo a Miami el primer contendor de patacones 'made in Barranquilla'. Son cuatro tipos de presentaciones empacadas al vacío, listas para sacar y preparar.



Mr. Patacón es la primera fábrica de patacones del Caribe colombiano, cuya planta de 500 metros cuadrados, ubicada en el barrio Abajo, Centro de Barranquilla, genera unos 44 empleos, cuenta con maquinaria y tecnología de punta, y con una inversión superior a los 700 millones de pesos.

De tesis de grado a plan de negocio



La marca Mr.Patacón tiene su origen en los salones de la Universidad del Atlántico, donde Jesús Revuelta estudio Ingeniería Agroindustrial. Su proyecto de grado fue la producción de patacones empacados al vacío para el consumo de familias, restaurantes y hoteles.

La fabrica de patacones cuenta con maquinaria especializada. Foto: Kronos

“La idea es de un producto de fácil preparación, autóctono de la región, de fácil preparación, pero que no se encontraba al alcance de todos como las papas francesas. La idea era que el patacón también estuviera en esa categoría”, recuerda el joven ingeniero.



Cuando tuvo listo todo el proceso de estandarización del producto, entendió que necesitaba los ajustes en precios, registro de marca, marketing y montaje de la empresa como tal.

Mujeres cabezas de familia son las encargadas del proceso de producción. Foto: Kronos

Fue aquí donde entró su amigo Édison Herrera, administrador de empresas de la Universidad del Norte. “Primero le metí la mano en lo que tiene que ver con el análisis de costos, para que fuera competitivo en el mercado. Luego, en todo lo de la conformación de la marca y empresa como tal”, cuenta el joven que logró entender la idea de su amigo y adaptarla a lo que estaba buscando.

Así se cocinaron los primeros patacones



El negocio inició en la cocina de la casa de Revueltas. Allí hacían de 10 a 20 unidades, de manera muy básica, que se empacaba al vacío con una pequeña máquina y vendía a familiares y amigos. El producto comenzó a tener aceptación.

Edison Herrera muestra en el cuarto frío el cargamento de patacones que se prepara para exportar a los Estados Unidos. Foto: Kronos

“Mis primeras empleadas fueron mi mamá y mi hermana, que me ayudaban a preparar los patacones y empacar en una maquinita sencilla. Nos demorábamos hasta 10 minutos para hacer un patacón, ahora con las máquinas que tenemos no tardamos 20 segundos”, cuenta Revueltas.



“Nos fuimos dando a conocer, aparecieron clientes de hoteles, restaurantes y hasta personas del barrio”, recuerda Herrera.

El primer empujón



Dos años después de haber iniciado con su idea de negocio, Revuelta y Herrera se presentaron en el 2017 a Quilla Innova, un programa del Distrito de Barranquilla que impulsa a los emprendimientos locales.

El patacón en forma de canasta es una de las novedades de la fabrica. Foto: Kronos

Fueron ganadores de esa convocatoria. Como premio recibieron apoyos con capacitaciones para el crecimiento y la sostenibilidad del negocio. Iniciaron el proceso de formación, de tres meses, a cargo de la Universidad Simón Bolívar, en donde potencializaron las habilidades de gestión empresarial.



“Eso me abrió la cabeza, me ubicó en otro contexto del negocio”, dice Revuelta.



Comenzaron a tocar puertas en los bancos en búsqueda de créditos, y recuerdan que no fue fácil, algunos les cerraron las puertas. Hasta que por fin apareció el primer crédito, para que el negocio despegara. Se los hizo la Fundación Santo Domingo por 13 millones de pesos.



Con esos recursos compraron las dos primeras máquinas para empacar al vacío y una prensadora para aplastar el plátano. Ya tenían una casa alquilada, donde comenzó a soltar amarras el producto.



“Las ventas daban para pagar el microcrédito. Pero estábamos desesperados, teníamos claro que este era un gran negocio, pero eso decidimos buscar apoyo privado”, cuenta Herrera.



Fue así como comenzaron a buscar apoyo de un gran capital, que les permitiera montar el negocio a escala industrial, como lo tenían calculado.

Mr. Patacón genera unos 44 empleos directos, la mayoría mujeres que viven en los alrededores de la fabrica. Foto: Kronos

Un empresario barranquillero le sonó la idea, luego de analizar el asunto era rentable decidió apostarles. Gracias a esa inyección económica, de unos 700 millones de pesos, montaron una bodega de 500 metros cuadrados, compraron más máquinas y empezaron a producir en mayor escala y a clientes de Santa Marta, Cartagena y Bogotá.



Tiene siete máquinas que son manejadas por 18 mujeres y dos hombres. Las mujeres son cabezas de familia de sectores vulnerables como Bendición de Dios, Montecristo y del mismo barrio Abajo.

Inicia la exportación a los Estados Unidos



New York fue el primer mercado internacional. Para allá mandaron plátano pelado al vacío. El pedido es de 2.400 cajas, cada una de 16 kilos, que representan unos 30 mil dólares.



Ahora están preparando el primer contendor de patacón para Miami, mercado en el que hay mucho latino y este producto tiene gran demanda.

Los patacones son procesados en maquinaria especializada. Foto: Kronos

Mr. Patacón genera 20 empleos por turnos, trabajan dos turnos para poder atender la demanda internacional.



“Nuestra gran fortalece es que como se trata de una tesis de grado, todo ha sido muy investigado, estudiado, lo que nos a calidad en el producto”, dice Herrera.



El plátano lo traen desde Córdoba y el Urabá, de donde llega un camión semanal, de 10 a 20 toneladas. La cáscara la están entregando a las fincas para alimento de ganado.



“Si pudiéramos producir 5 contenedores en Miami nos los compran, pero no tenemos esa capacidad instalada. Nosotros maquilamos y allá le colocan otra marca”, explica Herrera al indicar que la planta puede producir 30 mil paquetes, cada paquete trae seis patacones medianos.



En estos momentos tienen ventas de alrededor de 5.000 paquetes al mes, que salen para almacenes de cadena de Barranquilla y tiendas especializadas en alimentos fitness, además de los pedidos de hoteles y restaurantes que la les llega de Santa Marta, Cartagena, Bogotá, y local.



Dentro de las innovaciones que tienen está el patacón en forma de canasta, y están trabajando en varios sabores como el ajo, además del patacón entero, “seguimos innovando”, puntualiza Herrera.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

​En Twitter @Leoher69

Si tienes una historia que quieres que cuente, escríbeme a leoher@eltiempo.com

