Juana Estrada Díaz estudiante de noveno grado de la Institución Educativa Distrital San Gabriel de Barranquilla, aterrizará en Houston (Texas) para participar en un proyecto de inmersión al Space Center de la Nasa.



Luego de ser escogida junto a 34 niñas de todo el país, gracias a una convocatoria liderada por la fundación ‘She Is’, a través del proyecto ‘Ella es Astronauta’, Juana abordó este sábado rumbo a su destino con la satisfactoria noticia de que, además, será una de las 4 expositoras de Colombia en este importante encuentro.

Para la estudiante, de 13 años de edad, es emocionante haber sido escogida entre 3.000 niñas de todo el país.



“Este es un logro compartido, porque tanto mi familia como mi comunidad han intervenido mucho por mí y me siento realmente afortunada. Tengo muchas expectativas con esta experiencia que me impulsará a cumplir mi sueño de estudiar una carrera relacionada con la astronomía”, comentó.

Desde los 7 años, Juana se interesó en la ciencia. Hace un año conforma el Semillero de Investigación en Ciencias Espaciales (SICE), que lidera el maestro Erquinio Taborda, por medio del cual dos jóvenes barranquilleros de colegios oficiales también vivieron la experiencia de conocer las instalaciones de la NASA en el año 2019.

